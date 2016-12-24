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Malezya'da otobüs nehre düştü: 14 ölü

Malezya'da yolcu otobüsü nehre düştü, 14 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 08:19:38 Güncelleme: 08:19:47 AA

Malezya'nın Johor eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Malezya Ulusal Haber Ajansı Bernama'nın haberine göre, Johor Bahru-Kuala Lumpur seferini yapan bir yolcu otobüsü, Pagod mevkisinde nehre düştü.

Kazada, otobüsteki 30 kişiden 14'ü yaşamını yitirdi, 16'sı yaralandı. Ölenler arasında otobüs sürücüsü ile bir bebek de bulunuyor.

Muar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8'inin Malezya, 6'sının Singapur, 2'sinin ise Myanmar vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı ileri sürüldü.

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