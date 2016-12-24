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Kerkük'ün Havice ilçesindeki sivillerin kaçışı sürüyor

Terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Kerkük'ün Havice ilçesinden kaçmaya çalışan 300 sivilden 13'ü mayına basarak ağır yaralandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:59:23 Güncelleme: 23:01:44 AA

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinden kaçan 300'e yakın sivilden 13'ünün, mayınlara basması sonucu yaralandığı bildirildi.

Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge komutanlarından Albay Goran Muhammed, yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın elinden kaçmaya çalışan ve iki gün boyunca yürümek zorunda kalan yaklaşık 300 sivil mevzilerimize ulaştı." dedi.

Ailelerin tehlikeli yollardan geçtiğini belirten Muhammed, "Siviller kaçarken örgütü tarafından daha önce döşenen mayınlara bastı. Bunun sonucunda 13 sivil ağır yaralandı" diye konuştu.

Haviceli göçmen Vahbiye Sultan, güvenli bölgelere sığınmak için tehlikeli ve ölümcül bir yoldan geçtiklerini anlattı.

Sultan, iki gün boyunca neler yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

''Hayatımın en zor anını bu iki günde yaşadım. DEAŞ'tan kaçarken hiç farkına varmadan mayınlı arazilerin arasına girdik. Kuzenlerim maalesef bu mayınlara bastı. Ağır yaralandılar. Biz ise hep korkulu bir şekilde canımızı kurtarmayı düşündük."

DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerden kaçan 4 çocuk annesi Meriye Zahi ise ''Çocuklarımın mayına basma ihtimaline karşı onları sırtıma alarak taşıdım. DEAŞ bizi görmesin diye gece karanlığında yürüdük. Mayınlar ve DEAŞ militanları, kaçmak isteyen herkesin korkulu rüyası haline geldi." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesini elinde tutmaya devam ediyor. Söz konusu ilçeden her gün yüzlerce aile ölüm yolcuğuna çıkarak güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor.

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