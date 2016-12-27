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Sam Rainsy
DÜNYA

Muhalefet liderine Facebook cezası!

Kamboçya'da muhalefet partisi lideri Sam Rainsy, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımdan dolayı 5 yıl hapis cezası aldı

27 Aralık 2016 Salı, 15:52:19 Güncelleme: 15:54:56 AA

Kamboçyada muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Partisinin sürgündeki lideri Sam Rainsy, Facebook sayfasında paylaştığı videoda, Vietnam ile Kamboçya arsında yapılan bir sınır anlaşmasının maksatlı tahrif edildiği gerekçesiyle, toplumda kargaşaya yaratmaya çalışmak suçlamasıyla gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Önce partili bir senatör tarafından paylaşılan ve ardından parti lideri Rainsynin kendi mesaj duvarında paylaştığı videonun, 1979 tarihli anlaşmanın içeriğini maksatlı olarak tahrif edildiğine hükmeden mahkeme, Rainsy ve sosyal medya hesaplarını yöneten iki danışmanı hapse mahkum etti. Rainsy 5 yıl ceza alırken, danışmanlar da üçer yıl hüküm giydi.

Paylaşımı yapan Senatör Hong Sok Hour, söz konusu video nedeniyle kasım ayında 7 yıl hapis cezası almıştı. Sok Hour, devlet belgelerinde tahrifat yapmak ve halkı suça teşvik etmekten suçlu bulunmuştu.

Hakkındaki bir diğer hakaret davasından mahkum olmamak için bir yıl önce Fransaya kaçan Rainsy, suçlamalarla ilgili olarak Başbakan Hun Seni suçladı. Rainsy, Hun Senin yargıyı kullanarak ülkeyi "acımasız bir diktatörlüğe" dönüştürmek istediğini savunarak, kararın önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler ve 2018deki genel seçimlerden önce kendisini ve partisini zor durumda bırakmayı amaçladığını savundu.

Rainsy, Facebookta yayınladığı açıklama metninde Senatör Sok Hourun paylaştığı videoda Kmer dilinden İngilizceye yalnızca bir sözcüğün yanlış çevrildiğini, "redifine" (yeniden tanımlanma) yerine "resolve" (feshedilme) ifadesinin kullanılmış olamasının tahrifat iddiasına yol açtığını belirtti.

Doğusunda Vietnam ve kuzeybatısında Tayland gibi büyük ülkelerle çevrili olan Kamboçyada toprak bütünlüğüyle ilgili tartışmalar toplumda büyük hassasiyete yol açıyor.

 

 

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