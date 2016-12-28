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DÜNYA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BMGK kararı sonrası izlediği sert politika eleştirilere neden oldu

27 Aralık 2016 Salı, 19:34:02 Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 08:59:05 AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, illegal Yahudi yerleşim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden BMGK kararı sonrası izlediği sert politika nedeniyle hem hükümet hem de muhalefet tarafından eleştiriliyor.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzippi Hotovely, başbakanlık ile dışişleri bakanlığı görevini de yürüten Netanyahu'nun BMGK kararını destekleyen ülkelerin liderleri ile görüşmelerini iptal etmesini yanlış bulduğunu söyledi.

Hotovely, İsrail radyosunda yayınlanan açıklamasında, "Başbakan'dan biraz farklı görüşlere sahip olmaya hakkım var. Ben olsam resmi ziyaretleri iptal etmez, bu ziyaretleri İsrail'in pozisyonunu açıklamak için bir fırsat olarak görmeyi tercih ederdim." dedi.

Muhalefetteki Yeş Atid Partisi de BMGK kararı sonrası İsrail'in kararı destekleyen ülkeler ile ilişkilerinin bozulmasını eleştirerek, parlamentodaki dış ilişkiler ve savunma komisyonuna Netanyahu'yu hesap vermesi için parlamentoya çağırma çağrısında bulundu.

Yeş Atid Partisi tarafından Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Avi Dichter'e gönderilen mektupta, "BMGK'nin yerleşim birimleri ile ilgili kararının ardından İsrail'in dünya güçleri ve bazı en iyi dostları ile ilişkilerinde tehlikeli bir kötüleşme gözlemliyoruz. Komisyonun en kısa zamanda bir araya gelerek aynı zamanda dışişleri bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Netanyahu'yu çağırmasının ve bu krizi nasıl yönettiğini açıklamasını istemesinin zaruri olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÜLKELERLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER DÜŞÜRÜLDÜ

Daha önce BMGK kararını tanımayacağını açıklayan ve tepki olarak karar lehine oy veren ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağıran İsrail, bugün de bu kararı destekleyen ülkelerle diplomatik ilişki seviyesini "geçici olarak düşürme" kararı aldığını duyurmuştu.

BM Güvenlik Konseyinden söz konusu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması etkili olmuştu.

BMGK'de cuma günü görüşülen karar tasarısına daimi üyeler İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ile geçici üyeler Ukrayna, Japonya, Angola, Mısır, Uruguay, İspanya, Senegal, Yeni Zelanda, Malezya ve Venezuela "evet" oyu vermişti. Malezya ve Venezuela'nın İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

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