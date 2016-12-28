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Kuveyt'ten "Halep'teki soykırım"ın UCM'ye taşınması çağrısı

Kuveyt parlamentosu, "Halep'te insanlığa karşı işlenen suçların ve soykırımın" Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını istedi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 00:34:26 Güncelleme: 00:35:44 AA

Kuveyt parlamentosu, "Halep'te insanlığa karşı işlenen suçların ve soykırımın" Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınmasını istedi.

Kuveyt parlamentosu, Parlamento Başkanı Merzuk el-Ganim'in davetiyle Halep'te yaşanan insani durumu görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Halep'te insanlığa karşı işlenen suçların ve soykırımın" Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevkedilmesi yönünde bir karar çıkarmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete geçmesi istendi.

Dışişleri Bakanlığı'na ayrıca, Suriye halkına yardım etmek için uluslararası anlamda harekete geçme, Suriyelileri Kuveyt'teki ailelerine kavuşturma ve sağlık konvoylarını artırma çağrısında bulunuldu.

Toplantıda hükümet bildirisini okuyan Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, "Kuveyt daima siyasi çözüm olması gerektiğini vurguladı. Bu, savunmasız halka karşı güce başvurulmasından daha iyi bir seçenektir." ifadelerini kullandı.

Sabah, ülkesinin, Suriye halkına destek veren donör ülkelerin toplantılarına üç kez ev sahipliği yaptığını ve bu toplantılarda yaklaşık 1 milyar 609 milyon dolar yardımda bulunduğunu kaydetti.

Bağımsız milletvekili Ali ed-Dakbasi de dünyanın Halep'te yaşanan felaketler karşısında kuşku uyandıran bir sessizlik içinde olduğunu vurgulayarak, ülkesinin, Arap Birliği başta olmak üzere Suriye'de yaşananlara sessiz kalan örgütlere desteğini durdurmasını istedi.

Milletvekili Ceman el-Harbaş ise "Suriye'de yaşananlar Arap ülkelerinin alınlarına sürülen bir leke. Halk yardım istiyor ve kimse onlara silah uzatmıyor." diye konuştu.

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