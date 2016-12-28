Amerika'nın New York şehrinde Manhattan caddesi üzerindeki Trump Towers bomba paniği yüzünden tahliye edildi.

Haber ajansı AP'nin verdiği bilgilere göre, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ait olan New York City'deki Trump Towers şüpheli bir çanta nedeniyle polis ekipleri tarafından boşaltıldı.

Ancak yapılan ilk kontrollerin ardından, bir spor mağazasının deposunun girişine bırakılan çantanın içinden çocuk oyuncakları çıktığı belirtildi.

Donald Trump'ın binada ofisleri ve dairesi bulunuyor. Ocak ayında ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Trump'ın Florida'da olduğu öğrenildi.