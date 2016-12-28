İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

İsrail'in Filistin topraklarında inşaa ettiği yerleşim birimlerinin hemen ve tamamen durdurulmasını öngören BMGK kararının yankıları sürüyor.
İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tasarıyı BMGK'da oylamaya sunan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'nın dışişleri bakanı Murray McCully'i aradı.
Netanyahu, McCully ile yaptığı telefon görüşmesinde; "Bu skandal bir karar. Sizden bu karara destek vermemenizi istiyorum. Eğer bu karara destek vermeye devam ederseniz, bunu savaş ilanı olarak kabul edeceğiz. Bu tavır ilişkileri parçalayacak ve bunun bazı sonuçları olacak." şeklinde konuştu.
Ancak Netanyahu'nun sert sözleri Yeni Zelandalı bakana geri adım attırmadı. McCully, kararın Yeni Zelanda'nın politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.
BMGK'da kabul edilen tasarıyı, Yeni Zelanda, Senegal, Malezya ve Venezuela oylamaya sunmuştu. İsrail, tasarının kabul edilmesinin ardından Yeni Zelanda ve Senegal'deki elçilerini geri çağırmış ve Senegal'e gönderilen bütün yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.
Tasarıyı, oylamaya sunan ilk ülke Mısır olmuş ancak Mısır, İsrail'den ve ABD başkanı seçilen Donald Trump'tan gelen baskıların ardından tasarının ertelenmesini istemişti.
Netanyahu kararın ardından, İsrail'in kararı tanımayacağını açıklamıştı.
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Misafir 1 dakika öncebu işin sonu başka tarafa çıkacak aha göreceksiniz. Bunlar sadece oyun!00
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Misafir 8 dakika önceİsrail Filistin topraklarında işgalci olduğuna inanmak istemiyor00
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Misafir 18 dakika önceTÜRKİYE NE DİYOR30
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Misafir 31 dakika önceisraili bitirebiliriz. israilin sonu yaklaşıyor!00
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Misafir 36 dakika önceBir millete Zulüm Eden Hiç Bir Devlet Yaşamaz30
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Misafir 38 dakika önce22 bin kilometreden nasil savas ilani bu. ordan mi gelecek vurmaya. hadi bi denesin.00
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Misafir 42 dakika önceHer ülke Yeni Zellanda gibi olamaz, helal olsun. Her zaman olduğu gibi, İsrail bu kararlara uymayacak ve yine bildiğini okuyacak, bu karar kâğıt üzerinde kalacak, dünya seyretmeye devam edecek, maalesef.00
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Misafir 43 dakika önceMadem tasarıyı sunuyorsunuz neden geri adım atıyorsunuz? Düşündürücü.00
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Misafir 45 dakika önceIsrailin dunyaya bir tehtit oldugu kanitlanmiştir360
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Misafir 47 dakika önceisrailin son zamanları geldi israilin o bölgede kurulan hiçbir devlet 100 yıldan fazla yaşamadı273