28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
israil
DÜNYA

İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:15:04 Güncelleme: 15:25:33 HABERTURK.COM

İsrail'in Filistin topraklarında inşaa ettiği yerleşim birimlerinin hemen ve tamamen durdurulmasını öngören BMGK kararının yankıları sürüyor.

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tasarıyı BMGK'da oylamaya sunan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'nın dışişleri bakanı Murray McCully'i aradı.

Netanyahu, McCully ile yaptığı telefon görüşmesinde; "Bu skandal bir karar. Sizden bu karara destek vermemenizi istiyorum. Eğer bu karara destek vermeye devam ederseniz, bunu savaş ilanı olarak kabul edeceğiz. Bu tavır ilişkileri parçalayacak ve bunun bazı sonuçları olacak." şeklinde konuştu.

Ancak Netanyahu'nun sert sözleri Yeni Zelandalı bakana geri adım attırmadı. McCully, kararın Yeni Zelanda'nın politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

BMGK'da kabul edilen tasarıyı, Yeni Zelanda, Senegal, Malezya ve Venezuela oylamaya sunmuştu. İsrail, tasarının kabul edilmesinin ardından Yeni Zelanda ve Senegal'deki elçilerini geri çağırmış ve Senegal'e gönderilen bütün yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Tasarıyı, oylamaya sunan ilk ülke Mısır olmuş ancak Mısır, İsrail'den ve ABD başkanı seçilen Donald Trump'tan gelen baskıların ardından tasarının ertelenmesini istemişti.

Netanyahu kararın ardından, İsrail'in kararı tanımayacağını açıklamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 11
  • Misafir 1 dakika önce
    bu işin sonu başka tarafa çıkacak aha göreceksiniz. Bunlar sadece oyun!
  • Misafir 8 dakika önce
    İsrail Filistin topraklarında işgalci olduğuna inanmak istemiyor
  • Misafir 18 dakika önce
    TÜRKİYE NE DİYOR
  • Misafir 31 dakika önce
    israili bitirebiliriz. israilin sonu yaklaşıyor!
  • Misafir 36 dakika önce
    Bir millete Zulüm Eden Hiç Bir Devlet Yaşamaz
  • Misafir 38 dakika önce
    22 bin kilometreden nasil savas ilani bu. ordan mi gelecek vurmaya. hadi bi denesin.
  • Misafir 42 dakika önce
    Her ülke Yeni Zellanda gibi olamaz, helal olsun. Her zaman olduğu gibi, İsrail bu kararlara uymayacak ve yine bildiğini okuyacak, bu karar kâğıt üzerinde kalacak, dünya seyretmeye devam edecek, maalesef.
  • Misafir 43 dakika önce
    Madem tasarıyı sunuyorsunuz neden geri adım atıyorsunuz? Düşündürücü.
  • Misafir 45 dakika önce
    Israilin dunyaya bir tehtit oldugu kanitlanmiştir
  • Misafir 47 dakika önce
    israilin son zamanları geldi israilin o bölgede kurulan hiçbir devlet 100 yıldan fazla yaşamadı
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'den PYD'ye dev sevkiyatı!
Trump rakamlara baktı, kendisine pay çıkardı: Teşekkürler Donald
DÜNYA

Trump rakamlara baktı, kendisine pay çıkardı: ...
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

California'da deprem!
Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, Karlov suikastini kınadı
DÜNYA

Houston Başkonsolosu Alkan, Karlov suikastini kınadı
"PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı"
DÜNYA

ABD'den terör örgütü PKK ve Sincar tepkisi
ABD'deki Trump Towers'da şüpheli çanta
DÜNYA

ABD'deki Trump Towers'da şüpheli çanta

ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'DEN PYD'YE DEV SEVKİYATI!
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

CALİFORNİA'DA DEPREM!
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

RUS UÇAĞININ KOKPİTİNDE PANİK! İŞTE PİLOTLARIN SON KONUŞMALARI...
İnanılmaz! Devlet başkanı porno izlerken yakalandı!
DÜNYA

İNANILMAZ! DEVLET BAŞKANI PORNO İZLERKEN YAKALANDI!
ABD'den 'terörü desteklemiyoruz' açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN 'TERÖRÜ DESTEKLEMİYORUZ' AÇIKLAMASI
Rusya'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek
DÜNYA

RUSYA'DAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DESTEK