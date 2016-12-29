29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
recep tayyip erdogan vladimir putin
DÜNYA

Erdoğan'la Putin ateşkese saatler kala görüştü

Suriye'de bu gece 00.00'da başlayacak olan ateşkese saatler kala Rusya ile görüşme trafiği yaşandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:37:20 Güncelleme: 17:45:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

İki liderin görüşmesinde Suriye'deki ateşkes ve Astana süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede bu gece başlayacak olan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alınmıştır.

Ülkemiz Halep’te ağırlaşan durum üzerine Aralık ayı başında çatışmaların durması ve insani yardımların önünün açılması amacıyla Cumhurbaşkanı'mızın bizzat takibiyle ve talimatlarıyla yoğun diplomatik çaba içine girmiştir. Bu çerçevede, Suriyeli muhalifler ve Rusya Federasyonu temsilcileri ülkemizin kolaylaştırıcılığında Ankara'da görüşmeler yürütmüş, neticesinde rejim ile muhalefet arasında mutabakata varılmıştır. Mutabakat bu gece yarısı ülke genelinde hayata geçirilecektir.

Ülkemiz bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir. Rusya Federasyonu’yla birlikte garantör sıfatıyla bu düzenlemeye destek veriyoruz. Ateşkes tabiatıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır.

Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır.

Astana sürecinin başarıya ulaşması için de Cumhurbaşkanı'mızın çalışmaları ve girişimleri devam edecektir."

ÇAVUŞOĞLU İLE LAVROV GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdiği ve Suriye'deki ateşkesi ele aldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki mevcut durum ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    doların ticaretteki rolü azalırsa dünya dahada rahat eder
  • Misafir 5 saat önce
    Gazamız mübarek olsun, Allah yardımcımız olsun inşallah...
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı
DÜNYA

Rusya'nın Büyükelçiliğine ikinci saldırı
BM, 'Suriye'de ateşkes mutabakatı'nı memnuniyetle karşıladı
DÜNYA

BM, Suriye'de ateşkesi memnuniyetle karşıladı
SMDK, ateşkesi desteklediğini açıkladı
DÜNYA

SMDK, ateşkesi desteklediğini açıkladı
Suriye'de ateşkes için anlaşmaya varıldı
DÜNYA

Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor!
Rus jetleri El Bab'da ilk kez DEAŞ'ı vurdu!
DÜNYA

Rus jetleri ilk kez El Bab'da DEAŞ'ı vurdu!
Rusya'dan düşen uçağın enkazıyla ilgili yeni açıklama
DÜNYA

Rusya: Düşen uçakta terör eylemi ihtimalini elemedik
Azerbaycan Ermenistan sınırında sıcak temas
DÜNYA

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SINIRINDA SICAK TEMAS
DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Candal öldürüldü
DÜNYA

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A RAKKA'DA BÜYÜK DARBE!
Pazar yerine DEAŞ saldırısı
DÜNYA

PAZAR YERİNE DEAŞ SALDIRISI
Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla saldırı
DÜNYA

SURİYE'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI
Erdoğan'la Putin ateşkese saatler kala görüştü
DÜNYA

ERDOĞAN'LA PUTİN ATEŞKESE SAATLER KALA GÖRÜŞTÜ

BM, 'Suriye'de ateşkes mutabakatı'nı memnuniyetle karşıladı
DÜNYA

BM, SURİYE'DE ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI