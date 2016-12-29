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Suriye
DÜNYA

Suriye Dışişleri'nden çözüm açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı ateşkes kararının ardından bir açıklama yaptı

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:47:09 Güncelleme: 21:34:40

Suriye Dışişleri Bakanı "Suriye'de politik çözüm için gerçek bir şans var." dedi.

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