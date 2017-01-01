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abd dışişleri bakanlığı
DÜNYA

ABD ve Avustralya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD, Avustralya, İngiltere ve İsveç, Türkiye'deki vatandaşlarına uyarıda bulundu

01 Ocak 2017 Pazar, 10:45:43 Güncelleme: 13:05:31

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübündeki yılbaşı kutlaması sırasında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesi, 65 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan terör saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni yılın ilk gününde yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarını uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı olarak yayınladığı açıklamada, Amerikan vatandaşlarından saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları ve Amerika'da yaşayan aile bireylerini kendi durumlarına ilişkin bilgilendirmeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Amerikan temsilciliklerine ve vatandaşlarına yönelik tehditler ile saldırıların sürmekte olduğu belirtildi.

AVUSTRALYA HÜKÜMETİNDEN DE UYARI

Avustralya hükümeti de saldırının ardından Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı.

Smart Traveller adlı internet sitesinden yayınlanan açıklamada Türkiye'de seyahatte olanlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Sky News Australia'da yer alan habere göre büyükelçilik yetkililerin de, saldırının kurbanları arasında Avustralya vatandaşı olup olmadığına dair Türk yetkililerle irtibat halinde olunduğu belirtildi.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İngiltere Büyükelçiliği de internet sitesinde saldırının ardından yaptığı açıklamada vatandaşlarına, yerel yetkililerin tavsiyelerinin dinlemesi gerektiği bildirildi.

Büyükelçilik internet sitesinden yapılan uyarıda; "İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübünde meydana gelen ciddi olayların ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymanızı ve dikkatli olmanızı öneriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor" denildi.

İSVEÇ: DIŞARI ÇIKMAYIN, GELİŞMELERİ İZLEYİN

İstanbul’daki terör saldırısının ardından İsveç Dışişleri Bakanlığı İstanbul’daki vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uyarıda vatandaşların dışarıya çıkmamaları, gelişmeleri izlemeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Sara Modin İstanbul’daki İsveç vatandaşlarının İsveç’teki yakınları ile temas halinde olmalarını isteyerek bakanlık sitesinde saldırı ile ilgili gelişmelerin anında güncellendiğini söyledi.

İsveç’in Türkiye seyahat uyarısı yapmadığını belirten İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ‘‘Seyahat uyarısı tek bir olaya bağlı değildir. İstanbul son zamanlarda birçok trajediye sahne oldu. Ancak uyarı genel bir güvenlik değerlendirmesi sonucu ve sıklıkla da Avrupa ile işbirliği içinde yapılır’’ dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Türk halkını kim uyaracak?
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