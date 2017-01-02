Saldırıda ölen yabancı uyrukluların kimlikleri belli oluyor

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşların kimlikleri belirlenmeye başladı.

Reuters'ın haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda İsrailli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Leanne Nasser adlı İsrailli'nin üç arkadaşıyla birlikte Reina'da olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalarını iletti.

IRAKLI BİR ÖĞRENCİ DE BULUNUYOR

Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

"BİR LÜBNAN VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ"

İstanbul'daki saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen Lübnan vatandaşı Elias Wardini'nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Reuters'ın Lübnan televizyon kanalından aktardığı habere göre ailesi, Wardini'nin öldüğüne dair resmi olarak bilgilendirildiklerini kaydetti.

Öte yandan bir başka Lübnanlı vatandaşın daha saldırıda hayatını kaybettiği ailesi tarafından doğrulandı.

Yaşamını yitiren ikinci Lübnanlı'nın kimliği Haykal Mousallem olarak açıklandı. Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina'da bulunan 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Kayıp müracaatında bulunan Mousallem'in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Mousallem'i teşhis etti.

Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.

"5 SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ"

Suudi Arabistan gazetesinin haberinde, saldırıda en az 5 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Reuters'ın Al-Riyadh gazetesinden aktardığına göre yaklaşık 10 Suudi vatandaşın ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan haberde Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğundaki görevlilerin, doğru sayıyı belirlemek için Türk yetkililerle iletişim içinde olduğu belirtildi.