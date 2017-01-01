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DÜNYA

İsrail Hamas üyelerinin cenazelerini vermeyecek

İsrail, Hamas'a mensup olup İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyeceğini açıkladı

01 Ocak 2017 Pazar, 22:16:28 Güncelleme: 22:18:01 AA

İsrail Parlamentosu Knesset'teki Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonu'nun, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerinden Hamas mensubu olanlarını geri vermeme kararı aldığı bildirildi.

İsrail hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonun bugünkü toplantısında Hamas'ın elindeki İsraillilerin ve 2 askerin geri alınması konusunun ele alındığı ve Hamas'a mensup olup İsrail askerleri tarafından öldürülen kişilerin cenazelerinin teslim edilmemesine karar verildiği kaydedildi.

Kararın, Gazze'de tutulan İsrailli askerlerin geri alınması için Hamas'a baskı uygulamak amacıyla alındığı ifade edildi.

İsrail, Ekim 2015'ten bu yana, İsraillilere karşı bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle ateş açarak öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerini alıkoyuyor.

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