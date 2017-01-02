Eşinin polis sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi Kiryakos Amiridis'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Büyükelçinin 29 yaşındaki katili Brezilyalı polis Sergio Gomes Morreira Filho'nun ifadesinde cinayetle ilgili bütün suçları üstlendiği ve yasak aşk yaşadığı büyükelçinin eşi Francoise Amiridis'in olaya dahil olmadığını savunduğu belirtildi.

Büyükelçi'nin çoğunlukla başkent Brasilia'da olduğu ancak eşinin Rio'da kaldığını belirten Filho, büyükelçi Rio'da olsa bile eşi Francoise ile sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Filho, "Büyükelçi uyurken, biz yan odada seks yapıyorduk." ifadelerini kullandı.

Büyükelçinin eşine şiddet uyguladığını ve alkol aldığını söyleyen Filho, "Hiçbir şey önceden planlanmamıştı. Eşine şiddet uygulamaması konusunu görüşmek için yanına gittim. Kendimi savunurken onu öldürdüm. Kuzenimi ise olaya tanık olması için götürmüştüm." dedi.

Ancak Filho'yu olay yerine götürdüğü tespit edilen ve polis tarafından gözaltına alınan Filho'nun kuzeni verdiği ifadede, cinayetten bir gün önce bir araya geldiklerini ve Francoise'in kendisine cinayete yardımcı olması için 23 bin euro teklif ettiğini belirtti.