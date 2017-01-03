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Brezilya'da kanlı cezaevi isyanı: 60 ölü!

Amazonas eyaletinde çıkan hapishane ayaklanmasında en az 60 hükümlünün hayatını kaybettiği açıklandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:24:54 Güncelleme: 03 Ocak 2017 Salı, 00:43:17 AA

Brezilya'da ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde yaşanan hapishane ayaklanmasında 60'tan fazla hükümlünün hayatını kaybettiği, ölenlerin bir kısmının kafalarının kesildiği ya da parçalandığı belirtildi.

Amazonas Eyaleti Devlet Kamu Güvenliği Sekreteri Sergio Fontes yaptığı basın açıklamasında, Anisio Jobim Cezaevinde çıkan ayaklanmada en az 60 hükümlünün hayatını kaybettiğini ve çok sayıda mahkumun da kargaşadan faydalanarak firar ettiğini söyledi. Firar eden mahkumlarla ilgili sayı bildirmeyen Fontes, 40 kadar firari mahkumun yakalandığını belirtti.

Bazı mahkumların kafalarının kesildiği, bazıların ise parçalara ayrıldığı yönündeki iddiaları doğrulayan Fontes, "Ülke tarihimizdeki en büyük hapishane katliamı" ifadesini kullandı.

Ayrıca Fontes, mahkumların rehin aldığı 12 gardiyandan hiçbirinin yaralanmadığını söyledi.

Mahkumların ayaklanmaya son vermek için birkaç talepte bulunduğunu aktaran Fontes, söz konusu taleplerin cinayetler serisinin, yerel bir çetenin üyeleri tarafından başka bir çetenin üyelerine karşı gerçekleştirildiğine işaret ettiğini belirtti.

Fontes isyan sonrası yapılan aramalarda hapishane duvarında bulunan bir delikten içeri silah sokulduğunun anlaşıldığını ve içeride ateşli silahların ele geçirildiğini aktardı.

Bu arada yetkililer ayaklanmanın, Brezilya'daki en büyük iki uyuşturucu ve hapishane çetesinin, ülkedeki bazı hapishanelerin kontrolünü ele geçirmek için çıktığını kaydetti.

Öte yandan mahkumlarla güvenlik birimleri arasında arabuluculuk yapan Hakim Luis Carlos Valois, cezaevinde pazar günü öğleden sonra başlayan ayaklanmanın, sabah saatlerinde rehin alınan gardiyanların serbest bırakılmasıyla son bulduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Valois, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Tüm o vücutlar ve kan. Bazı bedenler dörde bölünmüştü." ifadelerini kullandı.

Brezilya hapishaneleri, iki büyük suç çetesi arasında çıkan çatışmalar sonucu geçtiğimiz ekim ayında bir dizi ayaklanmaya sahne olmuştu.

Brezilya tarihinin en kanlı hapishane müdahalesi olarak bilinen, Sao Paulo'daki Carandiru hapishanesinde, 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkum ölmüştü.

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