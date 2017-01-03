Suriye'de kalıcı barışın yol haritasına Habertürk ulaştı

HABERTÜRK, 30 Aralık’ta Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye rejimi ve muhalefet arasında imzalanan anlaşmaya ulaştı. Anlaşmanın adı, “Suriye krizinin çözülmesinde siyasi müzakerelerin başlaması için heyetlerin oluşturulması” olarak belirlendi. İki sayfa ve 5 maddeden oluşan anlaşma metninin giriş bölümünde, “Taraflar, 30 Aralık tarihinden itibaren düşmanlıkların azaltılması ve krizi barış içinde çözmek için taahhüt altına girerler” ifadesine yer verildi.

YENİ SURİYE ’NİN PARAMETRELERİ

Suriye krizinin askeri yolla aşılmasının mümkün olmadığı vurgulanan anlaşma metninde, “Taraflar, 2012’deki Cenevre Bildirisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, siyasi geçiş sürecinin hızlı bir şekilde başlaması için hazırlıklar yapacak” denildi. Metinde, uzlaşı ile şekillenecek “yeni Suriye” devletinin parametrelerine işaret edilerek, “Suriye devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı içinde Suriye halkının çıkarlarını koruyacak, akan kanı durduracak, devlet hâkimiyetini sağlayacak, Suriye halkının tamamını kapsayacak bir devlet yapısı olacak” ifadelerine yer veriliyor.

ASTANA ZİRVESİ 23 OCAK’TA

Anlaşmanın 5 maddesi şöyle:

16 Ocak 2017 tarihine kadar taraflar, Suriye krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi ve siyasi geçişin sağlanması hedefiyle kendi heyetlerini belirleyecek.

Taraflar, 23 Ocak 2017’de Birleşmiş Milletler’in de katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da buluşacak.

Ortak çalışma sonunda taraflar, Suriye krizinin çözümü için kısa süre içinde bir yol haritası oluşturacak.

Taraflar, garantörlerin (Rusya ve Türkiye’nin) desteğiyle çalışacak.

Anlaşma, muhalefet ve Suriye devleti temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

BAHAR BAKIR/GAZETE HABERTÜRK