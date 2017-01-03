Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye seyahat uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Associated Press'te yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada 'ikinci bir bildiriye kadar Türkiye'ye yapılacak seyahat planları'nın ertelenmesi istendi.
İstanbul Beşiktaş Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bulunmazken, çok sayıda yabancı uyruklu kişi yer alıyordu.
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Misafir 55 saniye önceBir soru: Neden arap ülkelerinde böyle olaylar olmuyor??00
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