03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Manuel Valls
DÜNYA

Fransa cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor

Fransa'da cumhurbaşkan aday adayı Valls, seçim programını açıkladı. Özellikle AB konusunda çeşitli reformların yer aldığı programda, Türkiye'nin AB üyeliğine ise karşı çıkılıyor

03 Ocak 2017 Salı, 18:17:19 Güncelleme: 18:25:55 AA

Eski Fransa Başbakanı, yeni cumhurbaşkanı aday adayı Manuel Valls, seçim programını kamuoyuna duyurdu.

"Güçlü bir cumhuriyet, adil bir Fransa" başlıklı 50 sayfalık programda, AB'ye ilişkin çeşitli reformlar yer alıyor.

Reformlar içerisinde Türkiye'nin AB üyeliğine de değinen Valls, programının basın toplasında, Türkiye'yi AB'nin içinde istemediklerini söyledi.

Valls, "Türkiye büyük bir ülke ve dostumuz ancak AB'ye girecek kapasitede değil" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında başbakanlık görevinden istifa ederek cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu duyuran Valls'in, sol kanatta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminden başarıyla çıkacağı tahmin ediliyor.

Sol kanadın içindeki 7 aday arasında eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron, eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, eski Eğitim Bakanı Vincent Peillon yer alıyor.

Aday adayı belirleme seçimlerinin ilk turu 22 Ocak'ta, ikinci turu ise 29 Ocak'ta yapılacak.

Merkez sağın aday adayı belirleme seçimleri de kasım ayında yapılmış ve sandıktan muhafazakar aday François Fillon çıkmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü YPG'ye katılan İngiliz öldü
DÜNYA

Terör örgütü YPG'ye katılan İngiliz öldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye seyahat uyarısı
DÜNYA

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye seyahat ...
Suriyeli muhaliflerden flaş 'Astana' kararı
DÜNYA

Suriyeli muhaliflerden flaş 'Astana' kararı
Suriye'de kalıcı barışın yol haritasına Habertürk ulaştı
DÜNYA

Habertürk, Suriye anlaşmasının metnine ulaştı!
Fransa'da araç yakma geleneği
DÜNYA

Böyle gelenek görülmedi!
Almanya'dan Türkiye'ye destek
DÜNYA

Almanya'dan Türkiye'ye destek
ABD Başkanı seçilen Trump: Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı
DÜNYA

TRUMP'TAN GUANTANAMO AÇIKLAMASI
Obama, veda konuşmasını Chicago'da yapacak
DÜNYA

OBAMA, VEDA KONUŞMASINI ORADA YAPACAK
Fransa cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor
DÜNYA

SEÇİM KAMPANYASINDA SKANDAL TÜRKİYE KARARI
Ford Donald Trump'ın çağrısına uydu
DÜNYA

DEV ŞİRKET TRUMP'IN ÇAĞRISINA UYDU

Irak Başbakanı Haydar El İbadi'den PKK açıklaması
DÜNYA

IRAK BAŞBAKANI İBADİ'DEN PKK AÇIKLAMASI
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor
DÜNYA

NİJERYA'DA İÇLER ACISI DURUM