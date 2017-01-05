05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Suriye
DÜNYA

Suriye rejiminden kimyasal saldırı

Suriye rejiminin Barada Vadisi'ne kimyasal içerikli klor gazlı saldırı yaptığı öğrenildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:25:54 Güncelleme: 22:32:16 AA

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Halep'i ele geçirdikten sonra saldırılarını yoğunlaştırdıkları başkent Şam'daki Barada Vadisi'nde insani kriz büyüyor. Rejim güçleri, bölgeye klor gazlı saldırı düzenledi.

Hizbullah'ın saldırıları altındaki Barada Vadisi, insani kriz açısından "yeni Halep" olarak anılıyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bugün sabah saatlerinde rejim güçleri vadiye klor gazı içerikli varil bombasıyla saldırdı. Saldırıda kimyasal içerikten 8 sivil etkilendi.

HİZBULLAH SU DEPOLARINA ZARAR VERDİ 

İki hafta öncesine kadar, rejim güçleri, Şam'a su akışının engellenmemesi karşılığında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sınırlı miktarda gıda girmesine izin veriyordu.

Ancak Hizbullah, 27 Aralık'ta Barada Vadisi içindeki Ayn el-Fica pınarına saldırarak buradaki pompa ve depolara zarar vermişti.

Bunun ardından başkentin tümünde sular kesilmişti. Rus mühendislerin tamirat için bölgeye girmelerine, Hizbullah engel olmuştu.

Şam'daki su ihtiyacı tankerlerle taşınarak karşılanıyor.

"BURADA İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR" 

Dünyayla bağlantısı neredeyse kesilen Baradalı siviller ise zayıf internet bağlantısı üzerinden AA'ya ses kaydı göndererek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sivillerden Muhammed Abdo, içinde bulundukları durumu şöyle aktardı:

"Burada insanlık dramı yaşanıyor. 2 haftadır kuşatmada saldırı altındayız. Yaşamaya devam etmek için hiçbir aracımız yok. Ekmek, su yok. Yakıtımız yok. Evlerimiz yerle bir oldu"

Barada sakinlerinden Abdurrahman Beşir, vadinin Şam ve çevresine su ileten temel kaynak olduğunu hatırlatarak, "Bir tanker içme suyunun fiyatı 5 kat arttı. Yaklaşık 25 bin Suriye lirası (yaklaşık 200 Türk lirası) oldu." dedi.

Saldırı altındaki Barada'da çok sayıda kişi de canını tehlikeye atma pahasına, parklarda çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BM Astana'daki Suriye görüşmelerine katılacak
DÜNYA

BM Astana'daki Suriye görüşmelerine katılacak
Hizbullah'tan Rus heyetine engel
DÜNYA

Hizbullah'tan Rus heyetine engel
DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları çok değerli
DÜNYA

Pentagon'dan El Bab ve İncirlik açıklaması
ABD'den El Bab operasyonu açıklaması
DÜNYA

ABD'den El Bab operasyonu açıklaması
Suriye'de kalıcı barışın yol haritasına Habertürk ulaştı
DÜNYA

Habertürk, Suriye anlaşmasının metnine ulaştı!
Koalisyon güçleri vurdu: 15 sivil öldü
DÜNYA

Koalisyon güçleri vurdu: 15 sivil öldü
"Trump istihbarat servislerinde küçülmeye gidecek"
DÜNYA

CIA'İN SONU MU GELİYOR?
İsveç Kraliçesi'nden ilginç iddia: Sarayda hayaletler var
DÜNYA

İSVEÇ KRALİÇESİ'NDEN İLGİNÇ İDDİA: SARAYDA HAYALETLER VAR
Suriye'nin Lazkiye kentinde patlama!
DÜNYA

SURİYE'NİN LAZKİYE KENTİNDE PATLAMA!
Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyareti ertelendi
DÜNYA

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN IRAK ZİYARETİ ERTELENDİ
Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ikinci kez ifade verdi
DÜNYA

NETANYAHU İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ
PKK Sincar'dan çekilecek
DÜNYA

IKBY'DEN FLAŞ PKK VE SİNCAR AÇIKLAMASI