Çavuşoğlu: Trump yönetimi hatalara devam etmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Trump yönetiminin, eski yönetimin yaptığı hatalara devam edeceğine inanmıyorum. ABD'den Fetullah Gülen'in iade edilmesini ve terör örgütü YPG ile işbirliğine son vermesini bekliyoruz."

"Astana'da Cenevre'yi tamamlayıcı bir sonuç çıkmasını umut ediyoruz. Bir yandan sınır güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayan Fırat Kalkanı'na devam ediyoruz. Kahraman askerlerimiz ve muhalif kuvvetler El Bab'ı kuşattı. Kısa sürede El Bab bu teröristlerden temizlenecek. YPG'nin maksadı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz. Yanıbaşımızdaki bu yangını söndürmeye kararlıyız."

Rusya, enerjiden turizme inşaattan tarıma pek çok alanda kilit bir ortağımızdır. Rusya ile siyasi temasların yanı sıra ekonomik işbirliğimizi de güçlendiriyoruz. Rusya ile teröre karşı işbirliğimiz devam ediyor ancak prensiplerimizden de ödün vermiyoruz. Ukrayna ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız.

PKK'nın Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanlara sessiz kalamayız. Ortadoğu'da Suudi Arabistan ve Katar'la çok özel ilişkilere sahibiz. Yemen, Umman, Kuveyt, Bahreyn ve BAE ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.