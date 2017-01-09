09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçi
GÜNDEM

9'uncu Büyükelçiler Konferansı için büyükelçiler bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istikrar ilkesi yönünde canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" yazdı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:44:27 Güncelleme: 12:15:57 DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 9'uncu Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet, ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istikrar ilkesi yönünde canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

 

"Ulu Önder Atatürk, 94 yıl önce kurarak, gelecek kuşaklara emanet ettiğin cumhuriyetin tüm büyükelçileriyle birlikte bir kez daha huzurunda bulunmanın gururu içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bugün güçlü demokrasisi, dinamik ekonomisi ve etkin diplomasisiyle dünyada en müstesna konumlara doğru yol almaktadır. Bu yol, 9'uncusunu düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz ulusal hedeflerimiz doğrultusunda atmaya devam edeceğimiz adımları değerlendirme fırsatı bulacağız. Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet, ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istikrar ilkesi yönünde canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizde minnet ve sevgiyle yaşattığımız aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun."

MECLİS'İ İNCELEDİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere yurda gelen bazı ülkelerin Türkiye büyükelçileri, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclisin hasar gören bölümlerini inceledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan heyet, Meclisin, FETÖ'nün darbe girişiminde atılan bombalar sonucu hasar gören bölümlerini gezdi. Mevlüt Çavuşoğlu, bombalanan alana çiçek bıraktı. Meclis Başkanvekili Aydın da Çavuşoğlu'na, darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerindeki kırılan mermerlerden yaptırılan ve üzerinde İngilizce "Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi Hatırası" yazılı plaketi verdi.

Ahmet Aydın, Gazi Meclisin Kurtuluş Savaşı döneminde dahi düşman kuvvetleri tarafından bombalanmadığını ifade etti. Aydın, Şeref Holü ile bombanın düştüğü bahçe arasındaki mesafenin "demokrasi yolu" olarak dizayn edileceğini söyledi. Bu alanın bir müzeye dönüştürüleceğini belirten Aydın, "Bir bilim heyeti çalışmasını sürdürüyor. Burayı gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nda dahi bombalanmamıştı. İşgal kuvvetlerince bile bu Meclise bomba atılmamışken, asker kıyafetli alçaklar tarafından atılan bombalar neticesinde maalesef Meclis bu hali aldı. Dolayısıyla milli iradenin devamı, egemenliğin kayıtsız şartsız Mecliste olduğunu, millette olduğunu dikkate alarak, bunu tüm gelecek kuşaklara aktarmayı planlıyoruz." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ çatı davasında yargılama devam ediyor
GÜNDEM

FETÖ çatı davasında yargılama devam ediyor
PKK ve FETÖ operasyonlarında 1100 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM

PKK ve FETÖ operasyonlarında 1100 kişi gözaltına ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (09 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 9 Ocak günlüğü
Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı ile görüştü
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Vella ile görüştü
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 8 Ocak günlüğü
FETÖ'den açığa alınan polis intihar etti
GÜNDEM

FETÖ'den açığa alınan polis intihar etti
Batman'ın Yaylıca köyünde sigara içene kız verilmiyor
GÜNDEM

BU KÖYDE KIZ İSTEMEYE GELENLERE İLK O SORU SORULUYOR!
HDP'li Nimetullah Erdoğmuş'a 5 yıl hapis istemi
GÜNDEM

HDP'Lİ NİMETULLAH ERDOĞMUŞ'A 5 YIL HAPİS İSTEMİ
İstanbul'da PKK'nın suikast ve eylem timine operasyon
GÜNDEM

İSTANBUL'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 PKK'LI YAKALANDI!
9'uncu Büyükelçiler Konferansı için büyükelçiler bir araya geldi
GÜNDEM

BÜYÜKELÇİLER ÖNCE ANITKABİR'DE SONRA MECLİS'TE
Hava durumu 09.01.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA: YARIN BAŞLIYOR!
DEAŞ hedefleri akıllı mühimmat 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor
GÜNDEM

DEAŞ HEDEFLERİ 'HASSAS GÜDÜM KİTİ' İLE BÖYLE İMHA EDİLİYOR