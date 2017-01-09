9'uncu Büyükelçiler Konferansı için büyükelçiler bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 9'uncu Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet, ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istikrar ilkesi yönünde canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"Ulu Önder Atatürk, 94 yıl önce kurarak, gelecek kuşaklara emanet ettiğin cumhuriyetin tüm büyükelçileriyle birlikte bir kez daha huzurunda bulunmanın gururu içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bugün güçlü demokrasisi, dinamik ekonomisi ve etkin diplomasisiyle dünyada en müstesna konumlara doğru yol almaktadır. Bu yol, 9'uncusunu düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz ulusal hedeflerimiz doğrultusunda atmaya devam edeceğimiz adımları değerlendirme fırsatı bulacağız. Geçtiğimiz yılın 15 Temmuz günü milletimizin kahramanca duruşu sayesinde yenilgiye uğrattığımız büyük ihanet, ülkemizi ilerleyişinden geri döndürememiştir. Dışişleri Bakanlığı camiası olarak yurdumuzda ve dünyada barış, refah ve istikrar ilkesi yönünde canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizde minnet ve sevgiyle yaşattığımız aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun."

MECLİS'İ İNCELEDİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere yurda gelen bazı ülkelerin Türkiye büyükelçileri, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclisin hasar gören bölümlerini inceledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan heyet, Meclisin, FETÖ'nün darbe girişiminde atılan bombalar sonucu hasar gören bölümlerini gezdi. Mevlüt Çavuşoğlu, bombalanan alana çiçek bıraktı. Meclis Başkanvekili Aydın da Çavuşoğlu'na, darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerindeki kırılan mermerlerden yaptırılan ve üzerinde İngilizce "Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi Hatırası" yazılı plaketi verdi.

Ahmet Aydın, Gazi Meclisin Kurtuluş Savaşı döneminde dahi düşman kuvvetleri tarafından bombalanmadığını ifade etti. Aydın, Şeref Holü ile bombanın düştüğü bahçe arasındaki mesafenin "demokrasi yolu" olarak dizayn edileceğini söyledi. Bu alanın bir müzeye dönüştürüleceğini belirten Aydın, "Bir bilim heyeti çalışmasını sürdürüyor. Burayı gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nda dahi bombalanmamıştı. İşgal kuvvetlerince bile bu Meclise bomba atılmamışken, asker kıyafetli alçaklar tarafından atılan bombalar neticesinde maalesef Meclis bu hali aldı. Dolayısıyla milli iradenin devamı, egemenliğin kayıtsız şartsız Mecliste olduğunu, millette olduğunu dikkate alarak, bunu tüm gelecek kuşaklara aktarmayı planlıyoruz." dedi.