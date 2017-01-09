Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Laiklik" tartışması

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'den Cumhurbaşkanı aday adayı olan eski Başbakan Manuel Valls, merkez sağın adayı François Fillon'un seçim kampanyasında Katolikliği kullanmasının laikliğe aykırı bir tutum olduğunu söyledi.

Valls, Le Parisien'e verdiği röportajda, Fillon'un dini inançlar üzerinden yürüttüğü siyaseti eleştirerek, "Herkesin dini inancına saygım var. Ancak bir siyasi projeyi din üzerinden oluşturmanın uygun olmadığını düşünüyorum. Hristiyan kökenleri olan bir ülkeyiz ancak en eski Musevi topluluklardan birine sahibiz ve İslam da ülkede ikinci din. Bir projeyi katolik olarak nitelendirmek laik olan ülkemizin değerlerine aykırı." ifadelerini kullandı.

Fillon'un Fransa tarihinde siyasi projesini "Katolik" olarak nitelendiren ilk cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Valls şunları kaydetti: "Fillon, Fransa sağ siyasetinde görülmemiş bir proje ile ortaya çıktı. Çok sert ve ülkemizde büyük bir tasfiyeye yol açabilir. "

Partisinin ön seçimlerini kazanarak adaylığa hak kazanacağını umduğunu söyleyen Valls röportajında, "İkinci turda Fillon'la karşı karşıya geleceğimizi ümit ediyorum. Zira ülkemizin buna ihtiyacı var. Hiçbir şey aşırı sağın olduğu ikinci tur kadar kötü olamaz." ifadelerine yer verdi.

Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimlerinin ilk turu 22 Ocak'ta, ikinci turu ise 29 Ocak'ta yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da ikinci turu da 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Merkez sağın ön seçimleri de geçen yıl kasım ayında yapılmış ve sandıktan muhafazakar aday Fillon çıkmıştı.