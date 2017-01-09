CIA Başkanından Donald Trump'a tepki

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı eleştirerek, Trump’ın ABD istihbaratı hakkında yaptığı yorumların ülke güvenliği adına bir tehdit olduğunu belirtti.

Brennan, Chicago Üniversitesi ve CNN tarafından düzenlenen programda Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Brennan, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin iddialar hakkında ABD istihbarat kurumlarının raporlarına tepki gösteren Trump’ı eleştirdi. Trump’ın ülke güvenliğini tehlikeye attığını ileri süren Brennan, "Yeni hükümet ve başkanın, dünyanın tehlikeli bir yer olduğunun farkında olması gerekiyor. Ülkemizin istihbaratı, güvenlik çıkarlarımızı koruyup gözetmek için var." değerlendirmesinde bulundu.

Brennan, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda şüphesi bulunmadığını belirterek, "Seçimlerde ne olup bittiğine dair çok netiz." ifadesini kullandı.

Brennan, "İstihbarat raporlarının önemini dikkate almayan bir hükümet ya da başkan ülke güvenliğini ciddi bir tehlikeye atar." diye konuştu.

Geçen hafta içerisinde ABD'nin dört istihbarat servisinin şefleri, Trump’a Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin değerlendirmeleri hakkında brifing vermişlerdi.