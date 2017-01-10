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Jared Kushner
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Beyaz Saray'a 'damat' ataması!

Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunu 20 Ocak'ta devralması beklenen Donald Trump, damadı Jared Kushner'i üst düzey danışmanı olarak atadı

10 Ocak 2017 Salı, 09:40:27 Güncelleme: 09:45:21 HABERTURK.COM

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump, damadı Jared Kushner'i üst düzey danışmanı yaptı.

CNN'in haberine göre, Trump'ın danışmanlığını yapacak olan 35 yaşındaki Kushner birkaç şirkette birden yürüttüğü yöneticilik görevlerinin tamamından ayrılmak zorunda kalacak.

Kushner, Trump'ın seçim kampanyasında da kilit rol almış, eşi Ivanka Trump ile birlikte kampanyanın en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmişti.

Yahudi asıllı Kushner için Trump, "İsrail ve Filistinliler arasında barışı sağlayan kişi olmayı isterim. Bu çok büyük bir başarı olur. Jared Kushner, İsrailliler ve Filistinliler arasında barışa yardımcı olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'daki görevi için hükümetten herhangi bir maaş almayacağı belirtilen Kushner, başkan başdanışmanı olarak Trump'ın daha önce seçtiği müstakbel özel kalemi Reince Priebus ve müstakbel baş stratejisti Steve Bannon ile en kritik iç ve dış politika konularında ABD'nin yeni başkanına danışmanlık yapacak.

TİCARİ POZİSYONLARDAN AYRILACAK

Ailenin emlak şirketinde ve New York Observer gazetesinde ticari pozisyonları olan Kushner'in bu görevlerinden en kısa zamanda istifa etmesi bekleniyor.

1967 yılında çıkarılan yasaya göre, ABD'de hükümet yetkililerinin akrabalarını yönetim kademelerinde işe almalarına izin verilmiyor ancak yasada bazı pozisyonlarla ilgili boşluklar bulunuyor.

Trump'ın ön seçim kampanyasında etkili bir rol oynayan Kushner'in 20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'da nasıl bir etkinlik göstereceği, kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

 

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