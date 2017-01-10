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Obama yönetiminden beş Rus için 'kara liste' kararı!

Washington yönetimi, daha önce Rusya'da önemli görevler üstlenmiş 5 kişiyi kara listeye aldı

10 Ocak 2017 Salı, 10:52:12 Güncelleme: 10:56:02 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Barack Obama, koltuğu devretmesine 11 gün kala Rusya'ya karşı yaptırımlarına devam ediyor. ABD yönetiminin, son olarak 5 Rus'u kara listeye aldığı belirtildi.

Kara listeye alınan 5 Rus'un ABD'ye seyahat etmeleri yasaklanırken, ülkedeki mal varlıklarına erişimi de engellendi. Yaptırımların Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla bağlantılı olmadığı, insan hakları ihlalleriyle mücadele kapsamında bu kararın alındığı ifade edildi.

ABD tarafından kara listeye alınan Rusların içerisinde, Putin'in yakın danışmanlarından biri olan Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin'in yanı sıra Universal Savings Bank eski Başkanı Gennady Plaksin ve Federal Soruşturma Bürosu eski Başkanı Stanislav Gordiyevsky'nin olduğu kaydedildi.

Kara listeye alınan diğer Rusların ise 2006'da Londra'da öldürülen eski KGB ajanı Alexander Litvinenko cinayetinin baş şüphelileri Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun olduğu belirtildi. Litvinenko, Londra'da kaldığı otel odasında radyoaktif maddeyle zehirlenerek öldürülmüştü.

Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde de 35 Rus diplomatı ABD'den sınırdışı etmiş, bu hamle iki ülke arasındaki ilişkileri germişti. Sınırdışı kararını 'sorumsuz diplomasi' olarak tanımlayan Vladimir Putin, ABD'nin Ruslara karşı 'cadı avı' yürüttüğünü öne sürmüştü.

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