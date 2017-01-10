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Fransız polisinden mültecilere insanlık dışı uygulama!

Uluslararası yardım kuruluşu MSF, Fransız polisinin sokakta gördüğü mültecilerin battaniyelerini bile aldığını açıkladı

10 Ocak 2017 Salı, 14:43:00 Güncelleme: 15:41:50 HABERTURK.COM

Soğuk havaların etkisini gösterdiği Paris'te, bütün kampları kapatılan mülteciler zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Uluslararası yardım kuruluşu MSF'nin yayınladığı açıklamaya göre, Fransız polisi sokakta kalan mültecilerin üzerindeki battaniyeyi bile topluyor.

Paris'teki mültecilerin durumu hakkında konuşan MSF temsilcisi Samuel Hanryon, "Paris'te polis, mültecilerin hayatını kabusa çeviriyor. Özellikle son kamp kapandığından beri, yetkililer insanları sorunun çözüldüğüne inandırmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin Paris'te sokaklarda ve metro istasyonlarında yaşadığını belirten Hanryon, "Kampların kapanmasına rağmen mülteciler bir yere gitmedi. Sığınakta yer bulamayan sığınmacılar köprülerin altında yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Polisin mültecilere karşı yıldırma politikası uyguladığını belirten Hanryon, "Ekibimiz polisin, mültecilerin üzerindeki battaniyeyi nasıl aldığını kendi gözleriyle gördü. Bu mültecilerin bir kısmı, hayatlarında hiç Avrupa kışı görmemiş ve gerçekten donuyorlar. Hayatları tehlike altında ancak polis bunu umursamıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa, mülteci sorununu çözmek için Paris yakınlarındaki kampları kapatmış ve mültecilere ülkelerine dönmeleri için para teklif etmişti.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 40 dakika önce
    adamlar hakli
  • Misafir 48 dakika önce
    süper, bizde aynısını yapmalıydık.
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