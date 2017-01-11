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ABD'de devir teslim töreni hazırlıkları sürüyor

Başkent Washington'da, Obama'nın başkanlık görevini Trump'a devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Tören protokolü, 20 Ocak'ta ABD Kongre binasının önündeki yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geçecek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 06:31:20 Güncelleme: 06:32:46 AA

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.

ABD'nin 44. Başkanı Obama, görevini 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerinden galibiyetle çıkan Trump'a devredecek.Kongre binası önünde yemin töreniyle başlayacak tören, protokolün Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaşmasıyla sona erecek.

Hazırlıkların yoğunlaştığı kongre binası önünde binlerce kişinin yemin törenini aynı anda izleyebileceği geniş bahçede hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Konukların ihtiyaçlarını gidermeleri için tüm tedbirlerin alındığı binanın çevresinde güvenlik önlemleri için de yoğun bir çalışma yapılıyor.Protokolün Beyaz Saray'a geçerken kullanacağı Pensilvanya Caddesi'nde de büyük bir izleyici platformu dikkati çekiyor.

Yapımı henüz tamamlanmayan platformun kısa süre içinde hazır hale geleceği belirtildi.Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaşacak protokolü, burada da bir tren bekleyecek. Beyaz Saray çevresindeki belli bir bölümü ziyaretçilere kapatan gizli servis görevlilerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri göze çarpıyor.Beyaz Saray önünde izleyiciler için inşa edilen platformun kısa süre içinde bitirileceği ifade ediliyor.

200 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Maliyeti 200 milyon doları bulması beklenen devir teslim töreni, başkent Washington'da 20 Ocak Cuma günü adeta durmasına neden olacak.Geniş bir alana sivil araçların alınmayacağı o tarihte metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçları da kongre ile Beyaz Saray arasındaki bölgelere hizmet veremeyecek.Trump'ın Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturacağı ilk gün icraatının neler olacağı tüm Amerikan kamuoyunda merakla bekleniyor.

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