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DÜNYA

"Musul 3 ay içinde DEAŞ'tan temizlenebilir"

Musul operasyonu hakkında konuşan Iraklı korgeneral, kentin 3 ay içinde terör örgütü DEAŞ'tan tamamen geri alınmış olabilceğini söyledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:57:58 Güncelleme: 12:00:25 HABERTURK.COM

Irak'ta üst düzey bir askeri yetkili, terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan Musul operasyonunda kentin geri alınmasının üç ay veya daha kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

Associated Press'in haberine göre Korgeneral Talbi Shaghati, Musul'un üç ay veya daha kısa süre içinde özgürleştirilmesinin 'muhtemel' olduğunu söyledi. Geçerli bir tahmin yapmanın zor olduğunu vurgulayan Shaghati, operasyonun herhangi bir çatışmadan daha farklı olduğunu söyledi.

"Birçok değişken var" diyen Shaghati, operasyonu 'gerilla savaşı' olarak tanımladı.

Ekim ayında başlatılan Musul operasyonuna yaklaşık 30 bin Irak gücü katılıyor. Iraklı liderler 2017'den önce şehrin geri alınacağını söylemiş olsa da, 4'üncü aya giren operasyonda şehrin sadece üçte biri hükümet kontrolüne girdi.

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