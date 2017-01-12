Netanyahu'nun eşi polise ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, kocası hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade verdi.

İsrail Devlet Radyosu, Başbakan'ın eşi Sara Netanyahu'nun dün akşam, zengin iş adamlarından yasa dışı bir şekilde kıymetli hediyeler almakla suçlanan kocası hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade verdiğini duyurdu.

İfadenin birkaç saat sürdüğü belirtilirken, İsrail polisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Netanyahu, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" biriminden polislere, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında pazartesi günü 3 saat ifade vermişti.

Rüşvet iddialarına daha sonra sosyal medya hesabından cevap veren Netanyahu, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde dün hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak, çünkü hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.