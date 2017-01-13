13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
obama
DÜNYA

Obama'dan flaş Küba kararı!

ABD Başkanı Barack Obama, ABD topraklarına yasadışı bir şekilde ulaşan Kübalılara oturum izni veren politikanın sona erdiğini açıkladı

13 Ocak 2017 Cuma, 11:41:18 Güncelleme: 11:43:12 AA

ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin dolmasına sayılı günler kala yayımladığı başkanlık kararnamesi ile "ülkeye vizesiz giren Kübalılara oturma izni veren politikayı" sona erdirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 yıl önce o günkü koşullarda uygulanmaya başlanan bu politikanın, iki ülke arasındaki "normalleşme sürecinin" bir parçası olarak kaldırıldığı belirtildi.

"Artık Kübalı göçmenlere de diğer ülkelerden gelen göçmenler gibi davranılacak." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bunun iki ülke arasındaki sınır politikalarını daha net bir çizgiye oturtacağı mesajı verildi.

Açıklamada, Küba hükümetinin de bu adıma olumlu yaklaştığı ve vizesiz olduğu için Küba'ya geri gönderilecek göçmenleri kabul edeceğini beyan ettiği aktarıldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasından hemen sonra Küba hükümetinin de "Atılan adımı olumlu buluyoruz." açıklaması yaptığı belirtildi.

'ISLAK AYAK-KURU AYAK' SONA ERDİ

ABD'ye yasa dışı giren göçmenlere istisnai oturma izni veren ve "ıslak ayak-kuru ayak" olarak da nitelendirilen politikanın kaldırılmasıyla Kübalı göçmenler diğer ülkelerden gelen göçmenlerle aynı muameleye tabi tutulacak.

Bu durumda, vize alarak ülkeye gelen Kübalılar ABD'ye girebilecek, vizesi olmayanlar gerekli işlemleri yapıldıktan sonra Küba'ya iade edilecek.

Florida eyaleti kıyılarına 1960'lardan itibaren yüz binlerce Kübalının akın etmesiyle iki ülke arasında göçmen konusu özel statü ile sürdürülmüş, tehlikeli deniz yolculuklarının önüne geçebilmek için 1996'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından "ıslak ayak-kuru ayak" politikası hayata geçirilmişti. Bu politika ile ABD topraklarına ulaşmayı başaran göçmenlere (kuru ayak) oturma izni veriliyor, denizde yakalanan göçmenler (ıslak ayak) ise geri gönderiliyordu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Abdeslam, Fransız hakimlere değil, mektup arkadaşına konuştu!
DÜNYA

Hakimlere değil, mektup arkadaşına konuştu!
ABD istihbaratından İsrail'e uyarı: Trump'a güvenmeyin!
DÜNYA

ABD istihbaratından o ülkeye çarpıcı uyarı: Trump'a ...
Fransız polisini alarma geçiren kitap!
DÜNYA

Fransız polisini alarma geçiren kitap!
İsrail'den Esed'in yanı başına roketli saldırı!
DÜNYA

İsrail'den Esed'in yanı başına roketli saldırı!
Hamas'tan İsrail askerlerine dijital 'tuzak'!
DÜNYA

Hamas'tan İsrail askerlerine dijital 'tuzak'!
"Rusya, tehditkar bir adamın yönettiği küresel bir tehdit"
DÜNYA

"Rusya, tehditkar bir adamın yönettiği küresel bir ...
İsrail'den Esed'in yanı başına roketli saldırı!
DÜNYA

İSRAİL'DEN ESED'İN YANI BAŞINA ROKETLİ SALDIRI!
"Rusya, tehditkar bir adamın yönettiği küresel bir tehdit"
DÜNYA

"RUSYA, TEHDİTKAR BİR ADAMIN YÖNETTİĞİ KÜRESEL BİR TEHDİT"
ABD istihbaratından İsrail'e uyarı: Trump'a güvenmeyin!
DÜNYA

ABD İSTİHBARATINDAN O ÜLKEYE ÇARPICI UYARI: TRUMP'A GÜVENMEYİN!
Abdeslam, Fransız hakimlere değil, mektup arkadaşına konuştu!
DÜNYA

HAKİMLERE DEĞİL, MEKTUP ARKADAŞINA KONUŞTU!
Hamas'tan İsrail askerlerine dijital 'tuzak'!
DÜNYA

HAMAS'TAN İSRAİL ASKERLERİNE DİJİTAL 'TUZAK'!
Fransız polisini alarma geçiren kitap!
DÜNYA

FRANSIZ POLİSİNİ ALARMA GEÇİREN KİTAP!