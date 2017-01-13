Uçakta yumruklu kavga İstanbul'da bitti!

Lübnan'ın Beyrut kentinden Londra'ya giden Middle Eastern Airlines'a ait uçakta kavga çıkınca, uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı.

Daily Mail'in haberine göre, 10 bin feet yükseklikteki uçakta iki erkek yolcu birbirine girdi.

Yolculardan biri tarafından kameraya alınan olayda, bir yolcunun diğerini defalarca kez yumrukladığı görülüyor.

Çarşamba günü yaşanan olayda, yolcuların zorunlu olarak İstanbul'a iniş yapılan İstanbul'da uçaktan indirildiği tahmin ediliyor.