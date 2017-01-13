13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ucaks
DÜNYA

Uçakta yumruklu kavga İstanbul'da bitti!

Beyrut-Londra seferini yapan uçakta kavga çıkınca, uçak zorunlu olarak İstanbul'a indi

13 Ocak 2017 Cuma, 18:04:58 Güncelleme: 18:06:25 HABERTURK.COM

Lübnan'ın Beyrut kentinden Londra'ya giden Middle Eastern Airlines'a ait uçakta kavga çıkınca, uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı.

Daily Mail'in haberine göre, 10 bin feet yükseklikteki uçakta iki erkek yolcu birbirine girdi.

Yolculardan biri tarafından kameraya alınan olayda, bir yolcunun diğerini defalarca kez yumrukladığı görülüyor.

Çarşamba günü yaşanan olayda, yolcuların zorunlu olarak İstanbul'a iniş yapılan İstanbul'da uçaktan indirildiği tahmin ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Polis çatıda kar olmamasından şüphelendi, bakın evden ne çıktı!
DÜNYA

Polis çatıda kar olmamasından şüphelendi, bakın evden ...
NATO'dan sevkiyat açıklaması: Rusya'nın tutumuna karşı makul bir karşılık
DÜNYA

NATO'dan sevkiyat açıklaması: Rusya'nın tutumuna ...
Irak ordusu Musul'da DEAŞ'ın en önemli üssüne girdi
DÜNYA

Irak ordusu DEAŞ'ın elindeki Musul Üniversitesi'ne ...
Astana görüşmeleri ne zaman?
DÜNYA

Astana görüşmeleri yaklaşıyor!
Fransa'da korku yaratan patlama sesleri!
DÜNYA

Fransa'da korku yaratan patlama sesleri!
Biden'den Trump'a uyarı: Bataklığa gömülürsün!
DÜNYA

Biden'den Trump'a uyarı: Bataklığa gömülürsün!
Polis çatıda kar olmamasından şüphelendi, bakın evden ne çıktı!
DÜNYA

POLİS ÇATIDA KAR OLMAMASINDAN ŞÜPHELENDİ, BAKIN EVDEN NE ÇIKTI!
NATO'dan sevkiyat açıklaması: Rusya'nın tutumuna karşı makul bir karşılık
DÜNYA

NATO'DAN SEVKİYAT AÇIKLAMASI: RUSYA'NIN TUTUMUNA KARŞI MAKUL BİR KARŞILIK
Irak ordusu Musul'da DEAŞ'ın en önemli üssüne girdi
DÜNYA

IRAK ORDUSU DEAŞ'IN ELİNDEKİ MUSUL ÜNİVERSİTESİ'NE GİRDİ
Biden'den Trump'a uyarı: Bataklığa gömülürsün!
DÜNYA

BİDEN'DEN TRUMP'A UYARI: BATAKLIĞA GÖMÜLÜRSÜN!
İngiltere Başbakanı'ndan Türkiye ve Rusya'ya çağrı
DÜNYA

THERESA MAY'DEN TÜRKİYE VE RUSYA'YA ÇAĞRI
Fransa'da korku yaratan patlama sesleri!
DÜNYA

FRANSA'DA KORKU YARATAN PATLAMA SESLERİ!