Doğduktan 8 saat sonra kaçırıldı, polis 18 yıl sonra buldu!

Doğduğu gün Florida, Jacksonville'deki hastaneden çalınan kız bebek, doğumundan 18 yıl sonra South Carolina'da bulundu.

ABD'de gündeme oturan olayda, kaçırıldıktan 18 yıl sonra bulunan Kamiyah Mobey'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

51 yaşındaki Gloria Williams'ın kaçırma suçlamasıyla gözaltına alındı, kaçırılan Mobey'in Williams'ı annesi sandığı belirtildi.

Doğumundan yaklaşık 8 saat sonra kaçırılan Mobey ile ilgili bütün DNA testlerinin yapıldığı ve 18 yaşındaki genç kızın kimliğinin doğrulandığı bildirildi.

Polisin vakayı çözmesinde, Twitter'da kayıp çocukları bulmak için kullandığı bir hesaba gelen ihbarların önemli rol tuttuğu kaydedildi.