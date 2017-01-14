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DÜNYA

Doğduktan 8 saat sonra kaçırıldı, polis 18 yıl sonra buldu!

ABD'nin Jacksonville kentinde doğduktan 8 saat sonra kaçırılan bir bebek, 18 yıl sonra başka bir şehirde bulundu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:24:17 Güncelleme: 10:29:27 HABERTURK.COM

Doğduğu gün Florida, Jacksonville'deki hastaneden çalınan kız bebek, doğumundan 18 yıl sonra South Carolina'da bulundu.

ABD'de gündeme oturan olayda, kaçırıldıktan 18 yıl sonra bulunan Kamiyah Mobey'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

51 yaşındaki Gloria Williams'ın kaçırma suçlamasıyla gözaltına alındı, kaçırılan Mobey'in Williams'ı annesi sandığı belirtildi.

Doğumundan yaklaşık 8 saat sonra kaçırılan Mobey ile ilgili bütün DNA testlerinin yapıldığı ve 18 yaşındaki genç kızın kimliğinin doğrulandığı bildirildi.

Polisin vakayı çözmesinde, Twitter'da kayıp çocukları bulmak için kullandığı bir hesaba gelen ihbarların önemli rol tuttuğu kaydedildi.

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