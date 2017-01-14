Trump dosyasını hazırlayan ajan sırra kadem bastı!

Dünya gündemine bomba gibi düşen Rusya'nın elinde Trump hakkında koz olarak kullanılabilecek hassas bilgiler bulunduğuna dair istihbarat raporuyla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD - Rusya arasındaki diplomatik krizi derinleştiren dosyanın İngiliz istihbarat servisi MI6 ajanlarından Christopher Steele tarafından hazırlandığı, Steele'in dosyayı FBI'a teslim etmeden önce İngiliz hükümetinden onay aldığı iddia edildi.

İngiliz Daily Telegraph'a konuşan bir üst düzey güvenlik yetkilisi, FBI'ın Steele ile elindeki Trump dosyasına dair görüşmek istediğini ve Steele'in Londra yönetiminden onay aldıktan sonra dosyayı FBI'a teslim ettiğini söyledi.

Steele ile FBI ajanının bir Avrupa ülkesinde görüştüğü öne sürülürken, İngiliz hükümeti konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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MI6'dan emekli olduktan sonra Orbis isimli güvenlik şirketini kuran Steele'in, Demokrat Parti'den kişilerin isteği üzerine Trump ile ilgili dosya hazırladığı öne sürülmüştü.

Dosyayı hazırladığı dönemde Rus istihbarat yetkililerinden de bilgi alan Steele'in, Trump'ın Moskova Ritz-Carlton otelinin Kral dairesinde kaldığı sırada bir grup kadınla çekilmiş bir videosunun Rusya'nın elinde olduğuna dair bilgilere ulaştığı da ABD basınına yansımıştı.

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Hafta başında Rusya'nın Trump'la ilgili santaj malzemesi olarak kullanılabilecek bilgilere sahip olduğu yönündeki haberlerin ardından kimliği açığa çıkan Christopher Steele'in ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

BBC'nin aktardığına göre, 4 çocuk babası olan Steele, haberlerin basına yansımasının ardından bir komşusundan evdeki 3 kedisine bakmasını isteyerek kayıplara karıştı.

Steele'in gizlenmek için ortadan kaybolduğu tahmin ediliyor.