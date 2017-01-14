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Fransa bu olayı konuşuyor! Sevgilisini uçurumdan aşağı yuvarladı...

Sosyal medyada yayılan bir video Fransa'da gündem yarattı. Videoda bir adamın sevgilisini kayalıklardan aşağıya itme anı görülüyor...

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:58:23 Güncelleme: 13:00:47 HABERTURK.COM

Fransa, sosyal medyada hızla yayılan bir videoyu tartışıyor. Videoda bir adamın sevgilisini uçurumdan aşağı ittiği görülüyor.

Erkek arkadaşıyla birlikte manzaranın tadını çıkarmaya çalışan Fransız bir kız, sevgilisine dönüp gülümsediği bir sırada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor.

Sevgilisinin elini bırakan adam, genç kızı yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağıya doğru yuvarlıyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, sevgilisini aşağıya iten adama tepki gösterilirken, bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını savundu.

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