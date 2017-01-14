ABD'den Irak'a asker sevkiyatı

Anbar bölgesindeki askeri kaynaklardan alınan haberlere göre, bölgenin batısında Bağdadi şehrindeki Ayn-El Esed üssüne, birkaç hafta önce dört bin Amerikan askeri geldi.

Kaynaklara göre, Amerika askerlerinin geçen aralık ayının son haftası ve Ocak ayında geldiği, gelecek haftalarda daha çok Amerikan askerinin gelmesinin beklendiği yönünde.

Gelen Amerikan askerleri, Bağdadi'deki Ayn-El Esed üssü, Felluce yakınlardaki Cebbaniye'de bulunan Tegaddüm üssü, Selahaddin şehrindeki Sebakir üssüne dağıtıldı. Kaynaklar tarafından Amerikan askerlerinin Irak'a geliş sebepleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Amerikan askeri kaynakları, ABD'nin Irak'ta halen 5 bin civarında askerinin bulunduğunu teyit etti. Aynı kaynaklar Amerikan askerlerinin çoğunun Musul'da süren çatışma merkezlerinden uzakta toplandığı, ancak bazılarının şehirdeki çarpışmalarda Irak güçlerine yardım ettiğini doğruladı.