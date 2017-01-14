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ABD Sudan'a yaptırımları kaldırdı

ABD'nin Sudan'a 20 yıldır uyguladığı yaptırımlar kaldırıldı, karar memnuniyetle karşılandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:09:33 Güncelleme: 20:23:36 AA

Arap Birliği, ABD'nin Sudan'a karşı 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin attığı bu adım Sudan ve diğer Arap ülkelerinin meşru taleplerine verilen önemli bir yanıt ve yaptırımlar sürecinde büyük zarar gören Hartum ekonomisinin toparlanması için etkili bir adım olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin, iki ülke halklarının menfaatleri doğrultusunda tamamen normalleşmesi için ABD ve Sudan'ın diyalog ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, yaptırımların kalkmasının ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meselelerin çözümüne de yardımcı olacağına dikkati çekti.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Barack Obama'nın yayınladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdiği belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.

ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Sudan'ın dışında "terörizmi destekleyen ülkeler" kategorisinde İran ve Suriye de bulunuyor.

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