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Suriyeli muhaliflerden Astana açıklaması

Suriyeli muhalifler "Astana buluşması için çaba gösteren ülkelere minnettarız" açıklamasında bulundu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:31:08 Güncelleme: 20:34:56 AA

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Astana'da yapılması planlanan görüşmelere katılacak muhaliflerin oluşturacağı askeri heyete destek vermeye hazır olduklarını bildirerek "Bu heyete lojistik destek de sağlayacağız. Astana buluşması için çaba gösteren ülkelere minnettarız." açıklamasını yaptı.

MYK, 13-14 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı.

Açıklamada, krize siyasi çözüm için ateşkes sağlanmasının önemine değinen MYK, "Rejim ve Şii milislerini ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle de Şam kırsalında Barada Vadisi ve Doğu Guta bölgelerine sürekli saldırarak, ateşkes ihlallerini sürdürmesinden dolayı uyarıda bulunuyoruz. Rejimin tehcir siyasetini sürdürmesini ve yerleşim birimlerinde demografik yapının değiştirmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, ülkede akan kanın durmasına vesile olacak bütün girişimlere ve çalışmalara destek vereceklerini vurgulan MYK, "Cenevre siyasi çözüm görüşmelerinin ön şartsız yeniden başlamasını istiyoruz. Bu görüşmelerin Cenevre'de 2012 yılında ilan edilen bildirinin ve konu ile ilgili uluslararası karaların üzerine kurulması gerekiyor." mesajını iletti.

"DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

MYK, müzakerelerde taraflar arasında güven oluşmasını halinde, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 nolu kararı çerçevesinde kuşatmaların kalkması, kuşatmadaki bölgelere insani yardımların ulaşması ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini hatırlattı.

Açıklamada, Astana’da 23 Ocak'ta yapılması planlanan görüşmelere ilişkin, "Görüşmelere katılacak muhaliflerin oluşturacağı askeri heyete destek vermeye hazırız. Bu heyete lojistik destek de sağlayacağız. Astana buluşması için çaba gösteren ülkelere minnettarız." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Astana toplantısının BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın daha önce açıkladığı 8 Şubat'ta Cenevre'de düzenlenecek görüşmelere hazırlık niteliğinde olduğu hatırlatıldı.

MYK, açıklamasında Esed rejiminin kimyasal silah kullanmayı sürdürdüğünü anımsatarak, uluslararası topluma bu konu üzerinde çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.

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