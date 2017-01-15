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DÜNYA

Trump ile Putin'in İzlanda'da görüşeceği iddia edildi

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Trump'ın göreve geldikten birkaç hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir zirve düzenleyeceği iddia edildi. Trump'ın iki danışmanı iddiaları reddetti

15 Ocak 2017 Pazar, 12:35:56 Güncelleme: 13:06:31 AA

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın yemin töreninden birkaç hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya geleceği iddia edildi.

AA'nın Sunday Times gazetesinden aktardığına göre "Trump, Reykjavik'te Putin zirvesi istiyor" başlığıyla manşetten verdiği haberini, Trump'ın ismi açıklanmayan bir danışmanına dayandırdı.

Haberde, 20 Ocak'ta yemin ederek resmen görevine başlayacak Trump'ın çok yakın bir zamanda Putin ile tarafsız bir ülkede bir araya geleceği kaydedilerek Trump'ın yapılacak zirvede, nükleer silahlara sınırlama getirmek amacıyla Rusya ile bir anlaşmaya varmak için çalışmalara başlamayı planladığı iddia edildi.

Gazetenin haberinde ayrıca ABD'nin eski başkanlarından Ronald Reagan dönemi anımsatılarak Reagan'ın da o dönemde Sovyetler Birliği Komünist Partinin Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov ile 1986 yılında Reykjavik'te nükleer silahsızlanmaya ilişkin iki günlük bir zirve yaptığı vurgulandı.

Ancak Reuters haber ajansı, Trump'ın ismini vermeyen iki danışmanının, "Sunday Times gazetesindeki haberin doğru olmadığını, böyle bir zirvenin planlamadığını" söylediklerini bildirdi.

Donald Trump önceki gün Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde siber korsanlık nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanmaya başlanan yaptırımların bir süre daha yürürlükte kalabileceğini ancak özellikle DEAŞ ile mücadelede Rusyanın yardımı halinde bu yaptırımların kaldırılabileceğini söylemişti.

 

 

 

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