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ABD askerleri ilk kez Norveç'te konuşlanacak

ABD askerleri, Norveç'te orduyu eğitmek ve tatbikatlar yapmak için en az bir yıllığına ülkede konuşlanacak. Duruma tepki gösteren Rusya, Norveç'le bir sorunları olmadığını ve bu harekete anlam veremediğini ifade etti

15 Ocak 2017 Pazar, 15:35:00 Güncelleme: 15:40:34

Norveç'te ABD deniz piyadeleri, orduyu eğitmek ve ortak askeri tatbikatlar yapmak üzere en az bir yıllığına ülkede konuşlanacak.

Devlet televizyonu NRK'nın bildirdiğine göre, ülke silahlı kuvvetlerini eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere 330 ABD deniz piyadesi pazartesi gününden itibaren Norveç'e gelecek.

Bu arada askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuşlanacağı ifade edildi.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.

RUSYA TEPKİLİ

Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.

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