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DEAŞ, 320 Iraklıyı serbest bıraktı

Terör örgütü DEAŞ, geçen yıl alıkoyduğu kişilerin de aralarında bulunduğu 320 Irak vatandaşını serbest bıraktı

15 Ocak 2017 Pazar, 20:51:35 Güncelleme: 20:53:15 AA

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de alıkoyduğu 320 Iraklıyı serbest bıraktığı bildirildi.

Enbar Operasyonlar Komutanlığı'ndan Albay Velid ed-Dıleymi, yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, aralarında El-Kaim ilçesinden asker ve memurların da bulunduğu 320 Iraklıyı Suriye-Irak sınırında serbest bıraktığını söyledi.

Dıleymi, örgütün bu kişileri, Enbar'daki karargahlarının yerleriyle ilgili Irak güçlerine bilgi akışı sağladıkları gerekçesiyle geçen yıl alıkoyarak Suriye'ye götürdüğünü belirtti.

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