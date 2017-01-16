ABD başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi mevcut başkan Barack Obama'dan devralmaya hazırlanan Donald Trump, verdiği ropörtajda Almanya lideri Angela Merkel'i eleştirdi.

İngiliz The Times ve Alman Bild gazetelerine ortak bir ropörtaj veren Trump, "Bence, felaket bir hata yaptı. O da yasadışı göçmenleri ülkeye almasıydı. Bu insanların nereden geldiği bile bilinmiyor." sözleriyle Angela Merkel'in 2015'te Ortadoğu'daki savaş bölgelerinden kaçan mülteciler için uyguladığı açık kapı politikasını eleştirdi.

Avrupa Birliği'nin 'Almanya için çalışan bir araca' dönüştüğünü söyleyen Trump, mülteci krizinin AB ülkelerini zorladığı ve Brexit'in en büyük nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

"BREXIT HARİKA BİR ŞEY"

İngiltere'nin AB'den ayrılması yönünde kararın çıktığı Brexit referandumuna ilişkin konuşan Trump; "Harika bir şey. Çünkü ticaret ve iş hayatı, İngiltere'nin bir çok bölgesinde inanılmaz durumda. İngiltere'nin birlikten ayrılması kararını çok zekice buluyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'de ayrılmasının ardından ABD ile bir ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağını dair gelen bir soruyu yanıtlayan Trump, "Kesinlikle yapacağız. Çok hızlı bir şekilde halledeceğiz. İngiltere'nin büyük bir hayranıyım. Bu anlaşmayı iki taraf için de iyi olacak şekilde, en uygun ve çabuk haliyle tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, görevi devraldıktan sonra İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir araya geleceğini söyledi.