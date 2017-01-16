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Kırgızistan'da düşen uçakta o isimler vardı!

Kırgızistan başkenti Bişkek'te düşen uçakta bulunan 4 kişilik mürettebat hayatını kaybetti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:15:18 Güncelleme: 12:17:15

Hong Kong- Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kazada uçağın 2'si pilot 2'si yükleme uzmanı olmak üzere 4 kişilik mürettebatı hayatını kaybetti. Uçakta bulunan isimlerin, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca olduğu bildirildi.

İKİ ACİL DURUM YAŞADI

Uçağın kaptan pilotu, Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı, Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra MNG Havayolları'nda uçmaya başladı. Daha sonra buradan iddiaya göre kaptan pilot yapılmadığı için istifa etti. Dirancı, daha sonra ACT'ye geçti. İkinci pilotluğu döneminde Dirancı Afganistan'da iki büyük tehlike atlattı.

Afganistan'da Bagram Hava Üssü'ne kargo taşıyan uçak, 1 Mart 2010'da sol ana iniş takımının katlanması nedeniyle gövde üzerine indi. Kazada kullanılamaz hale gelen ACT Havayolları'na ait A300B4 tipi uçağın ikinci pilotu İbrahim Gürcan Dirancı'ydı. Dört yıl sonra açıklanan kaza raporunda sol ana iniş takımında korozyon oluştuğunun tespit edildiği ancak yetersiz bakım uygulaması yapıldığı belirlendi.

Dirancı'nın görev yaptığı bir başka ACT uçağının ise Afganistan'da havada motorunun patlama sesi ile durduğu ve acil iniş yaptığı öğrenildi.

 

Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül

CLINTON PİLOTU ÖVMÜŞTÜ

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kazım Öndül, 2009'da dönemi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un övgüsünü almıştı.

2009 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Türkiye'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan'da görev yapan bir Türk subaydan övgü ile bahsetmiş, o subayın emekli Tuğgeneral Kazım Öndül olduğu ortay çıkmıştı.

Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca

ACI HABER BURSA'YA ULAŞTI

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'na inerken düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Albay İbrahim Gürcan Dirancı'nın acı haberi, Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde oturan babası Mehmet Dirancı'ya ulaştı.

Ankara'dan bir yetkilinin arayıp acı haberi duyurduğu aile büyük üzüntü yaşadı. 60 yaşındaki Emekli Albay Dirancı'nın emekli memur olan babası Mehmet Dirancı, Yenişehir'de oturuyor. Eşini bir süre önce kaybeden Mehmet Dirancı'nın 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.

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