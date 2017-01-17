17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DEAŞ
DÜNYA

DEAŞ, Deyrizor merkezini ikiye böldü

DEAŞ, Irak sınırındaki Deyrizor ilini ikiye böldü, terör örgütü havaalanını ele geçirmeye çalışıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 21:13:08 Güncelleme: 17 Ocak 2017 Salı, 09:21:26 AA

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde ilerliyor. Kent merkezinde kuşattığı rejim kontrolündeki bölgeyi ikiye bölen örgüt, havaalanını ele geçirmeye çalışıyor.

Deyrizor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, örgüt kuşatma altında tuttuğu kent merkezindeki rejim güçlerine karşı dün gece şiddetli bir saldırı başlattı.

Harabeş, Rusafa, Albunasir, Cirayya, Meysalun, Makabes ve Nişan bölgelerini ele geçiren DEAŞ, böylece rejimin hakim olduğu alanı ikiye bölmüş oldu.

Havaalanı çevresinde ve merkezde çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat nehri kıyısında verimli arazilere sahip.

İlin kent merkezi hariç tümü terör örgütünün elinde.

Suriye’nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor.

Örgüt kuşatması altında yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mesut Barzani'nin istifa edeceği haberleri yalanlandı
DÜNYA

Barzani hakkındaki iddialara jet yanıt
Obama'dan Suriye açıklaması: Pişman değilim!
DÜNYA

Obama'dan Suriye açıklaması: Pişman değilim!
Suriye'de 'kırılgan ateşkes' toplam 344 kez ihlal edildi
DÜNYA

Suriye'de 'kırılgan ateşkes' toplam 344 kez ihlal ...
DEAŞ, 320 Iraklıyı serbest bıraktı
DÜNYA

DEAŞ, 320 Iraklıyı serbest bıraktı
El Bab'ta ÖSO'ya saldırı: 12 ölü, 30 yaralı
DÜNYA

DEAŞ, El Bab'ta ÖSO'ya saldırdı: 12 ölü, 30 yaralı
104 ülkeden 40 bin terörist Irak ve Suriye’de savaşıyor
DÜNYA

Irak'ta Iraklılardan daha çok Avrupalı canlı bomba var! Çünkü. ...
Rusya çok net: Trump yönetimi Astana'ya...
DÜNYA

RUSYA ÇOK NET: TRUMP YÖNETİMİ ASTANA'YA...
Kaybolan Malezya uçağı ile ilgili flaş gelişme!
DÜNYA

KAYBOLAN MALEZYA UÇAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
"Seks yapmak için seçmen kartı isteyin!"
DÜNYA

"SEKS YAPMAK İÇİN SEÇMEN KARTI İSTEYİN!"
Öldürüldüğü iddia edilen Kerimova geçen ay sorgulanmış!
DÜNYA

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KERİMOVA GEÇEN AY SORGULANMIŞ!
Putin, Trump için ağzını bozdu: Bu haberleri yayanlar...
DÜNYA

PUTİN, TRUMP İÇİN AĞZINI BOZDU: BU HABERLERİ YAYANLAR...
Kıbrıs müzakereleri yarın İsviçre'de devam edecek
DÜNYA

KIBRIS MÜZAKERELERİ YARIN İSVİÇRE'DE DEVAM EDECEK