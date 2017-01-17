Rusya çok net: Trump yönetimi Astana'ya...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ABD ile olan ilişkileri ve Astana'da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili konuştu.

ABD istihbaratının Rus diplomatları kendi tarafında çalışmaları için ikna etmeye çalıştığını belirten Lavrov, "ABD istihbarat kurumları, Rus diplomatları işe almaya çalışıyor. Rusya'daki ABD'li diplomatlar ise kendilerini gizleyerek casusluk yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TRUMP YÖNETİMİ DAVET EDİLMELİ"

Trump yönetiminin Astana'daki barış görüşmelerine davet edilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, "Rusya ve Trump yönetiminin Suriye'de, Barack Obama yönetimine oranla daha fazla işbirliği yapmasını umuyorum. Rusya, Trump'ın uluslararası terörizmle mücadeleyi öncelik olarak düşünmesini hoş karşılar. Trump yönetimini Astana'daki barış görüşmelerine davet etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Onların da bu daveti kabul edeceğini umut ediyorum." şeklinde konuştu.

"MUHALEFETİN KOMUTANLARI GÖRÜŞMELERE KATILACAK"

Muhalif güçlere savaş alanında liderlik eden komutanların Astana'daki görüşmelere katılacağını belirten Lavrov, "Suriye barış görüşmeleri, şu ana kadar hep başarısız oldu. Çünkü muhalefet geniş bir şekilde siyasi göçmenler tarafından temsil edildi. Bunlar sahada olan insanlar değil. Astana'daki görüşmeler, Suriye ateşkesini pekiştirme amacı taşıyor. Muhalefete sahada liderlik eden birçok komutan da toplantılara katılacak." dedi.

NATO'NUN BALTIK ÜLKELERİNE ASKER SEVKİYATI

NATO'nun Rusya'nın Batı sınırındaki ülkelere askeri birlik konuşlandırmasıyla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Lavrov, bunun kötü bir fikir olduğunu söyledi.

Trump'ın yaptırımların kaldırılmasına karşılık nükleer silahların azaltılması yönünde yaptığı teklifle ilgili yorum yapmamayı tercih eden Lavrov, Trump yönetimiyle nükleer silahlar dahil birçok konuda diyalog kurma taraftarı olduğunu söyledi.

SİBER SALDIRI İDDİALARI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların kanıtlanmaya muhtaç olduğunu söyledi.

Rusya'nın elinde Trump'a karşı koz olarak kullanılabilecek bilgiler olduğuna dair iddiaları değerlendiren Lavrov, "Bu dosyayı hazırlayan eski MI6 ajanı bir şarlatan. Rusya ile Trump arasında bir bağ olduğunu kanıtlamaya çalışan istihbarat şefleri kovulmalılar." şeklinde konuştu.

"SURİYE'DE BARIŞI YIKMAK İSTEYEN ÜLKELER VAR"

Rusya müdahale ettiği zaman Şam'ın teröristler tarafından ele geçirilmesine 2 ya da 3 hafta kaldığını söyleyen Lavrov, bazı ülkelerin Suriye'deki barışı engellemeye çalıştığını söyledi.

Lavrov konuyla ilgili olarak, "Bazı Avrupa ülkeleri Suriye'deki barışı yıkmaya çalışıyor. Çünkü kendilerini dışarda kalmış hissediyorlar. Umarım böyle çabalara girmezler." ifadelerini kullandı.