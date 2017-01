Ay'a son ayak basan astronot Eugene Cernan hayatını kaybetti

Ay'da yürüyen son astronot Eugene Cernan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Reuters'ın haberine göre aynı zamanda uzayda yürüyen ikinci insan olan Cernan, Ay'da yürüyüşünü 'kendisini evrene ait hissettirdiği' bir deneyim olarak tanımlamıştı.

NASA'dan yapılan açıklamada Cernan'ın, bir süredir devam eden sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Cernan ve Apollo 17 astronotu arkadaşı Harrison Schmitt, 11 Aralık 1972'de Ay'a ayak basmışlardı. Onların dışında yalnızca 10 kişi daha Ay'da yürüdü.

Tam 10 gün boyunca Ay, Cernan ile Schmitt'e ev sahipliği yapmıştı. Yaklaşık 22 saatlik keşifleri sonucu 100 kilogram ağırlığında taş toplamışlardı.

Cernan, 'The Last Man on the Moon' (Ay'daki son adam) adlı kitabında, "Son üç günde değiştiğimi ve artık sadece Dünya'ya ait olmadığımı biliyordum. Sonsuza dek evrene aidim" diye yazmıştı.

"BİRAZ DAHA KALMAK İSTEDİM"

Ay'a ayak bastığında 38 yaşında olan Cernan, 2007'de verdiği bir röportajda yürüyüşe biraz daha devam etmek istediğini belirterek, "Merdivenden çıkacağım adımlar... Yapması çok zordu. Geri çıkmak istemedim. Biraz daha kalmak istedim" dedi.

Cernan, 14 Mart 1934'te Chicago'da doğup büyüdü.

Cernan, ilk kez Purdue Üniversitesi'nin askeri eğitim programında Neil Armstrong ile tanıştı.

1963 yılında astronot birliğine katılan Cernan, 1969'da Apollo 10'un pilotluğunu yaptı. Cernan 1976'da NASA'dan emekli oldu.