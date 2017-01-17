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DÜNYA

Yolsuzluk soruşturması Netanyahu'nun oğluna da sıçradı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nn oğlu iş adamlarından fayda sağladığı şüphesiyle sorgulandı. Geçen hafta ise Netanyahu'nun eşi Sara, iş adamlarından değerli hediyeler aldığı gerekçesiyle sorgulanmıştı

17 Ocak 2017 Salı, 13:41:27 Güncelleme: 14:03:15 AA

İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlunu "iş adamlarından fayda sağladığı" şüphesiyle sorguladığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonunun haberine göre, Netanyanu'nun oğlu Yair, iş adamlarından fayda sağladığı" şüphesiyle sorgulandı. Haberde, oğul Netanyahu'nun Avusturalyalı iş adamı James Packer'dan değerli hediyeler aldığı gerekçesiyle sorgulandığı ve cevap bekleyen sorular olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesi ise oğul Netanyahu'nun Avustralyalı iş adamı Packer'ın Tel Aviv'deki evinde kaldığı, onun özel uçağıyla yolculuk yaptığı, New York'ta konakladığı otelin masraflarını da söz konusu iş adamının karşıladığı iddiasında bulundu.

İsrail makamlarından ise oğul Netanyahu'nun sorgulanmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI LİVNİ'DEN 'İSTİFA' ÇAĞRISI

Öte yandan, İsrail eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ise Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundu.

Netanyahu ailesine yöneltilen yolsuzluk ve fayda sağlama suçlamalarına dair devlet radyosuna konuşan muhalefetteki Siyonist Blokun lideri Livni, "Netanyahu'nun Başbakanlığı sürdürmesi mümkün değil. Netanyahu, Likud Partisi'ni değil, kişisel fesadını temsil ediyor." dedi.

Eski Bakan Livni, "Netanyahu, kişisel menfaatleriyle meşgul, halk veya Likud partisiyle ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU AİLESİNİN SORGULANMASI

Polis, geçen hafta iş adamlarından değerli hediyeler aldığı gerekçesiyle Netanyahu'nun eşi Sara'yı da sorgulamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakında da hali hazırda, biri iş adamlarından fayda sağladığı diğeri de Yedioth Ahronoth gazetesinin genel yayın yönetmeniyle yaptığı anlaşma olmak üzere iki ayrı dosyadan soruşturma açılmış durumda.

Başbakan Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu ay içinde polise iki kez ifade vermişti. Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda gerçekleşen sorgulamalardan ilkinin üç saat, ikincisinin ise beş saat sürdüğü belirtilmişti.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak, çünkü hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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