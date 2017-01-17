17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
vladimir putin
DÜNYA

Putin, Trump için ağzını bozdu: Bu haberleri yayanlar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başkanı seçilen Donald Trump ile ilgili hazırlanan istihbarat dosyasıyla ilgili konuştu

17 Ocak 2017 Salı, 16:55:03 Güncelleme: 16:57:35 HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görevi devretmeye hazırlanan Obama yönetiminin yaydıkları yalan haberlerle başkan seçilen Trump'ın kuyusunu kazmaya çalıştığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Putin, Trump ile ilgili istihbarat dosyasının, Obama yönetiminin Trump'ın meşruiyetini baltalama çabası olduğunu söyledi.

2014 yılında Ukrayna'da Rusya yanlısı hükümeti devirmek için başlayan protestoları hatırlatan Putin, Trump'a karşı yürütülen hareketi Ukrayna'dakilere benzetti. Putin, "Bazıları Washington'da yeni bir Maidan sahnelemek istiyor." dedi.

Rusya'nın elinde Trump'ın Moskova'daki bir otelde seks kasedi olduğuna dair iddiaları değerlendiren Putin, "Bu yalan haberleri yayanlar, hayat kadınlarından beter." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    cok hakli.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Seks yapmak için seçmen kartı isteyin!"
DÜNYA

"Seks yapmak için seçmen kartı isteyin!"
Öldürüldüğü iddia edilen Kerimova geçen ay sorgulanmış!
DÜNYA

Öldürüldüğü iddia edilen Kerimova geçen ay ...
Kıbrıs müzakereleri yarın İsviçre'de devam edecek
DÜNYA

Kıbrıs müzakereleri yarın İsviçre'de devam edecek
Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak!
DÜNYA

Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak!
Rusya çok net: Trump yönetimi Astana'ya...
DÜNYA

Rusya çok net: Trump yönetimi Astana'ya...
Kaybolan Malezya uçağı ile ilgili flaş gelişme!
DÜNYA

Kaybolan Malezya uçağı ile ilgili flaş gelişme!
Kıbrıs müzakereleri yarın İsviçre'de devam edecek
DÜNYA

KIBRIS MÜZAKERELERİ YARIN İSVİÇRE'DE DEVAM EDECEK
Putin, Trump için ağzını bozdu: Bu haberleri yayanlar...
DÜNYA

PUTİN, TRUMP İÇİN AĞZINI BOZDU: BU HABERLERİ YAYANLAR...
Kaybolan Malezya uçağı ile ilgili flaş gelişme!
DÜNYA

KAYBOLAN MALEZYA UÇAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Rusya çok net: Trump yönetimi Astana'ya...
DÜNYA

RUSYA ÇOK NET: TRUMP YÖNETİMİ ASTANA'YA...
"Seks yapmak için seçmen kartı isteyin!"
DÜNYA

"SEKS YAPMAK İÇİN SEÇMEN KARTI İSTEYİN!"
Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak!
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU, TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILACAK!