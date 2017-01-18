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Zhakshalyk Sheraliyev
DÜNYA

Düşen uçağın altından yürek burkan bir hikaye çıktı!

7 yaşındaki Zhakshalyk Sheraliyev, Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasında bütün ailesini kaybetti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:15:38 Güncelleme: 16:24:58 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'da bir köyün üzerine düşen kargo uçağı, 7 yaşındaki bir çocuğu yetim bıraktı. Kazada 26 yaşındaki anne babasının yanı sıra 5 ve 2 yaşlarındaki iki kız kardeşini kaybeden Zhakshalyk Sheraliyev, kaza anını ve sonrasını anlattı.

Kazadan bir gün önce ailece dedesinin evinden döndüklerini söyleyen Zhakshalyk, "Uçak patladı ve bütün evleri yıktı. İnsanlar öldüler. Polis ve ambulanslar ölüleri taşıyordu. Kaza olduğunda uyuyordum. Uyanınca hemen koşarak kaçtım. Anneme hiç bakmadım." dedi.

Kazanın ardından 7 yaşındaki Zhakshalyk'ı ilk bulan ise komşuları olmuş. Neredeyse çıplak olan Zhakshalyk'ı giydirmişler ve hastaneye göndermişler. Beyin sarsıntısı geçirdiği belirlenen talihsiz çocuk tedavi edilirken, onu ilk bulan akrabası ise anneannesi olmuş.

Tüm yaşananlara rağmen verdiği, verdiği ropörtajda cesurca gülümseyen Zhakshalyk, peri masallarından ve çizgi romanlardan bahsediyor ve ekliyor: "Asker olmak istiyorum çünkü onlar vatanı koruyorlar."

Kaza sırasında ailesiyle aynı odada uyuduğu belirlenen Zhakshalyk'ın, geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle kazayla ilgili çok az şey hatırlayabildiği belirtiliyor.

Bişkek yakınlarında bir köyün üzerine düşen kargo uçağı, en küçüğü 4 aylık bir bebek olmak üzere 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
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