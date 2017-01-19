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ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı

ABD tarafından Japonya'ya 6 adet F-35B uçağının konuşlandırılacağı bildirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 01:02:54 Güncelleme: 01:05:02 AA

ABD'nin ilk F-35 Lightening II ortak taaruz uçağı filosunun deniz aşırı ilk daimi görevini icra etmek üzere Japonya'daki Amerikan üssüne vardığı bildirildi.

Üçüncü Deniz Piyade Seferi Kuvvetinden yapılan açıklamada, 121'inci Deniz Savaş Uçakları Saldırı Filosundan kalkan 10 adet F-35B savaş uçağının, Japonya'nın Iwakuni kentinde bulunan ABD Deniz Piyadeleri Hava Üssü’ne vardığı duyuruldu.

Altı adet F-35B uçağının da üsse yazın konuşlandırılacağı ifade edilen açıklamada, uçakların Pasifik Okyanusunu geçmek üzere önce Arizona'nın Yuma Üssüne indiği oradan da okyanusu geçerek Japonya'ya uçtuğu belirtildi.

"Yeşil Şovalyeler" adı verilen F-35B filosunun Pasifik Kuvvetler Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yapılacak olan tatbikatlara ve ilk uçak gemisi iniş kalkış eğitimlerine de katılacağı kaydedildi.

Açıklamalarına yer verilen 1. Deniz Hava Kanat Komutanı Korgeneral Russel Sunborn, F-35'lerin Japonya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"F-35B uçaklarının buraya gelmesi bizim Japonya ve Pasifik bölgesinin güvenliğine dair taahhüdümüzü gösteriyor. Bölgedeki müttefiklerimize daha büyük destek sağlamak için Pasifik bölgesine en ileri teknolojimizi getiriyoruz."

ABD F-35 UÇAKLARINI A, B ve C SERİSİ OLARAK ÜRETİYOR

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı Hava Kuvvetlerinde, B serisi uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığından dolayı Deniz Piyadeleri ve Donanma’da, C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda saklanma kabiliyeti yüksek bir tasarıma sahip olduğundan Deniz Kuvvetlerinin bünyesinde harekat icra edecek.

Zaman zaman yüksek maliyeti ve operasyonel duruma getirilmesinde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla gündeme gelen F-35 savaş uçağı programı en son ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın hedefi haline geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden bu uçaklarının maliyetlerinin kontrol dışı olduğunu ve koltuğu Başkan Barack Obama'dan devralacağı 20 Ocak tarihinden sonra savunma harcamalarında tasarrufa gideceğini söylemişti.

Trump'ın bu çıkışı F-35 Programının konsorsiyumunun başını çeken Lockheed Martin şirketinin hisselerince ciddi kayıplara neden olmuştu.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ortaklara teslim edileceği bildirilirken, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

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