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Brezilya'da uçak kazası: 4 ölü

Rio eyaletinde düşen uçakta bulunan ülkedeki yolsuzluk davasının kilit isimlerinden Yüksek Mahkeme yargıcı Zavascki öldü. Zavascki'nin dışında uçaktaki diğer üç kişi de hayatını kaybetti

20 Ocak 2017 Cuma, 00:14:55 Güncelleme: 01:09:55 AA

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Paraty'de düşen uçakta bulunan Federal Yüksek Mahkeme yargıcı Teori Zavascki hayatını kaybetti.

Yargıç Zavascki'nin oğlu Francisco Prehn Zavascki sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının uçak kazasında öldüğünü duyurdu.

Daha önceki paylaşımında mucize yaşanması için takipçilerinden dua isteyen Francisco Prehn Zavascki, ikinci mesajında, "Sevgili arkadaşlar, maalesef babamın ölüm haberini aldık. Destekleriniz için teşekkürler." paylaşımında bulundu.

Sao Paulodan Paraty'e hareket eden Hawker Beechcraft King Air C90 tipi uçak, havaalanına 2 kilometre kala denize düşmüştü.

Rio itfaiye birlikleri ve balıkçı teknelerinin yanı sıra 50 asker ve Brezilya donanmasına ait üç geminin arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Teori Zavascki, Brezilya'da 2014 yılından beri süren, devlet petrol şirketi Petrobras'ın da dahil olduğu para aklama operasyonunu inceleyen Federal Yüksek Mahkeme yargıcıydı. "Araba Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan yolsuzluk operasyonunda Petrobras şirketinin bir çok yöneticisi ve devlet petrol şirketinden ihale alan bir çok şirket yargılanıyordu.

Son olarak İngiliz Rolls-Royce şirketi yaptığı açıklamada, yolsuzluk operasyonu kapsamında Brezilya'ya 25 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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