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John Kirby
DÜNYA

ABD'ye Astana davetiyesi ulaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, "Moskova'daki Büyükelçiliğimize Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından (Astana) davetiye ulaştırıldı" dedi

20 Ocak 2017 Cuma, 00:46:01 Güncelleme: 00:47:40 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin olarak kendilerine davetiye ulaştığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Kirby, katıldığı son basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Astana'da ABD'yi kimin temsil edeceğine dair ellerinde henüz bir bilginin olmadığını belirten Kirby, "Moskova'daki Büyükelçiliğimize Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından davetiye ulaştırıldı. Daha sonra ise bu davetiye Washington'daki merkezimize ulaştırıldı." dedi.

Kirby, "Bildiğim kadarıyla henüz bir karar verilmedi. Geçen hafta Bakan John Kerry, bu kararın yeni gelecek yönetim tarafından verileceğini söylemişti." ifadesini kullandı.

Kerry, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Seçilen Donald Trump'ın kuracağı hükümetin bu toplantıya katılmasını tavsiye etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin toplantıya davet edildiğini belirtmişti. Lavrov, Rusya'nın ABD'yi hangi koşullar altında Astana'ya davet edeceği yönündeki sorusuna, "ABD davet edildi bile" cevabını vermişti.

 

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